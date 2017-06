633 CONDIVISI Condividi Tweet

C’era da aspettarsi un cambio dei palinsesti in onore di Paolo Limiti: ecco come cambieranno i programmi televisivi per omaggiare l’amatissimo presentatore italiano.

Conduttore televisivo, paroliere per tanti cantati ( tra cui citiamo Ornella Vanoni, Iva Zanicchi ma soprattutto Mina), ci ha lasciato a 77 anni dopo un anno di lotta contro un cancro che l’aveva colpito improvvisamente l’estate scorsa. Lo spettacolo italiano ha deciso di omaggiare la sua memoria dedicando alcune ore di programmazione ai momenti più rilevanti che hanno caratterizzato la sua carriera:

su Rete 4 nel pomeriggio e serata del 27 giugno verranno trasmesse clip della sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show del 1992, ma anche il suo intervento al Gran Premio Internazionale della TV (1998) e alcune altre apparizioni, tra cui quella di Scherzi a Parte (2005) e l’intervista di Fabio Volo per il programma ‘Smetto Quando Voglio’.

Naturalmente il cambio dei palinsesti in onore di Paolo Limiti riguarderanno anche i suoi testi più celebri: le già citate Mina a Ornella Vanoni, ma anche Iva Zanicchi, Al Bano, Fred Bongusto, Romina Power, Caterina Caselli e Orietta Berti. Su Rai1 alle 20.40 di mercoledì 28 giugno andrà in onda una puntata di TecheTecheTé dedicata a lui, mentre Rai Cultura lo celebrerà in uno speciale intitolato “In ricordo di Paolo Limiti”, in programma su Rai Storia alle 23.40 e in replica mercoledì 28 giugno alle 17.00 e alle 20.10.

Insieme a Justine Mattera e Mara Venier – le prime ad annunciare il doloroso lutto – tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo italiano stanno esprimendo il loro profondo cordoglio. Uno degli ultimi è stata Barbara d’Urso, che sul suo profilo ufficiale Instagram ha scritto: “Una delle persone più squisite, generose, eleganti e positive del mondo dello spettacolo. Ha lottato in silenzio e in silenzio se n’è andato, da vero signore quale è sempre stato. Ciao Paolo, ci mancherai“.