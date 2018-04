4 CONDIVISI Condividi Tweet

Cambio palinsesti Mediaset: la programmazione televisiva cambia, spostando alcuni degli show più popolari del piccolo schermo da un giorno all’altro.

Cambio palinsesti Mediaset: ecco come cambierà la programmazione

Protagonisti di queste variazioni Barbara d’Urso, Ilary Blasi e Teo Mammuccari, ovvero: Grande Fratello 2018 e Le Iene Show. A causa delle festività, infatti, queste due trasmissioni non andranno in onda nei soliti giorni ed orari. In particolare:

la puntata del reality di martedì 1 maggio è anticipata a lunedì 30 aprile (in diretta concorrenza con Il Commissario Montalbano in replica con “Il giro di boa”). Dopo Canale 5, anche, Italia Uno subisce una sostituzione: niente episodio del mercoledì del programma di inchieste e satira condotto da Ilary Blasi, la messas in onda è rimandata al giovedì sera – una decisione probabilmente definitiva che durerà fino alla fine della stagione dello show.

Il motivo di questo cambio palinsesti Mediaset non è semplicemente dovuto al giorno di festività del 1 maggio, bensì anche alle partite di Champions League (Real Madrid – Bayern, poi anche Roma Liverpool) che si terranno martedì e mercoledì 2 maggio.

Il giorno successivo, invece, assisteremo al divertente film di Ficarra e Picone ‘La Matassa’: protagonisti i due comici sicialiani che interpretano due cugini che non si parlano da più di vent’anni per colpa di un litigio che ha messo contro i loro genitori quando erano bambini. Ritrovandosi a 30 anni, profondamente cambiati e distanti, scoprono che la vita li ha nuovamente messi insieme.

La nuova edizione dello show di Costanzo

Dopo il film, in seconda serata, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de l’Intervista di Maurizio Costanzo, a cui seguirà – venerdì 4 maggio – il debutto del nuovo Matrix Chiambretti.

Anche stasera, 24 aprile 2018, ci sarà una piccola variazione con lo spostamento de l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show dal giovedì al martedì.

