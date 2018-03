1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il super campione dell’Eredità ricorda Frizzi. Per Andrea Saccone, 19enne della provincia di Arezzo che ha polverizzato i record del game show di Rai 1, la notizia della morte del conduttore è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Andrea aveva lasciato il programma con 47mila euro di bottino e ben 14 puntate all’attivo. Un autentico primato. Ora si stava godendo la gita di fine anno a Madrid con la sua classe del liceo scientifico di Castiglion Fiorentino quando i familiari gli hanno comunicato ciò che è accaduto.

Il campione dell’Eredità ricorda Frizzi

“Sono sconcertato”, ha raccontato a La Nazione. “Non posso che portare la mia viva testimonianza sulla sua profonda e per nulla costruita umanità. Non immaginavo nemmeno che le sue condizioni di salute fossero così gravi. Nulla aveva fatto trapelare durante le puntate a cui ho partecipato, anzi credevo avesse recuperato del tutto dopo il malore di ottobre”.

Fabrizio Frizzi si era commosso con il ragazzo aretino. Quando Andrea si era congedato dal conduttore, lo aveva fatto con un lungo e sentito abbraccio. Un momento di tenerezza entrato subito nel cuore del pubblico. “Bravo per quello che hai fatto, ora torna alla tua vita normale”, gli aveva detto Fabrizio. “Tutto questo è stato un gran gioco, ora torna a fare le cose importanti della vita. Facciamo il tifo per te e per i tuoi esami”.

Andrea Saccone: Frizzi non recitava una parte

Ragazzo semplice e di cuore, educato e preparato, Andrea ha rivelato l’aspetto privato di Frizzi che ha conosciuto dietro le quinte del quiz. “Non recitava una parte quando si trovava davanti alle telecamere”, ha confessato. “Prima dell’inizio della puntata veniva a salutare i concorrenti, per metterci tutti a proprio agio allentando così la tensione. Alla fine Fabrizio Frizzi è tornato a cercarmi in camerino per rinnovarmi i complimenti, farmi ancora una volta gli in bocca al lupo per il mio futuro e per scambiarci i contatti email per non perderci di vista. Avrei voluto scrivergli, ma non ho fatto in tempo. Conserverò gelosamente questi ricordi, di una persona meravigliosa. La televisione italiana perde un pezzo da 90”.