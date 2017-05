108 CONDIVISI Condividi Tweet

La campionessa di L’Eredità Alice Taticchi ha affascinato gli spettatori del game show di Rai 1. La concorrente, arrivata ad un passo dalla vittoria alla prova della ghigliottina nella puntata di martedì 16 maggio, ha bellezza e intelligenza da vendere. In tanti si sono chiesti dove l’avessero già vista. Attrice in qualche film? Cantante o showgirl? Niente di tutto questo. Alice viene da Perugia, è nata nel 1990 ed effettivamente è un volto già apparso in tv.

Vegana e attivista per i diritti degli animali, Taticchi lavora per una grande azienda di cosmetici ma soprattutto è una modella professionista. Chi l’ha riconosciuta ci ha visto giusto. Nel 2011 Alice ha vinto la quarta edizione di Italia’s Next Top Model, il reality per modelle andato in onda su Sky Uno. In finale aveva battuto le avversarie Francesca Regorda e Ginevra Ficari.

Per tutta l’edizione, aveva conquistato i giudici Natasha Stefanenko, Michael Giannini e Giusy Ferrè, consolidati protagonisti del programma. Stregati anche le new entry Antonia Dell’Atte e Alberto Badalamenti. Una dopo l’altra, puntata dopo puntata, aveva messo fuori causa le sue bellissime avversarie. Mettendo in mostra carattere e carisma, aveva affrontato e superato le prove più bizzarre. Ma non solo. Nel 2009 aveva partecipato come candidata italiana al concorso Miss Mondo.

Chi è la campionessa di L’Eredità Alice Taticchi

Proprio da quel concorso di bellezza ne era uscita con un contratto di un anno in esclusiva con l’agenzia Fashion Model e un servizio con la prestigiosa casa cosmetica Lancome. Sulla sua pagina Facebook ufficiale, si definisce “amante della vita, della libertà e delle grandi emozioni”. Fortuna che nel quiz più longevo della storia del televisione condotto da Fabrizio Frizzi non è ancora incappata in strafalcioni clamorosi. Lasciato alle spalle il suo passato in passerella, ha deciso di mettersi alla prova sul piccolo schermo. D’altronde è difficile dimenticare uno sguardo così magnetico.