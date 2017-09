0 CONDIVISI Condividi Tweet

Netflix ha cancellato un episodio dell’Ape Maia dopo la segnalazione di una madre arrivata su Facebook. Il cartoon, nato da un libro del 1912 di Bonsels, ha tagliato quest’anno il traguardo delle 105 candeline. Da allora, il piccolo insetto dai capelli ricci è stato oggetto di film, serie televisive, videogiochi, anime e musical.

Adesso, in una versione moderna, il cartone è approdato anche su Netflix, realizzato in computer grafica dallo studio belga Studio 100 Animation e distribuito dagli spagnoli della Planet Junior. Un progetto che rispecchia il suo protagonista, che lasciava il suo alveare spinto dalla curiosità per il mondo.

Nel nuovo cartoon, l’ape fa amicizia con numerose altre creature e impara nuove cose sulla natura e sul mondo che la circonda. Proprio come nel cartone animato degli anni Settanta, quando arrivò in Italia e fece innamorare il pubblico diventando un classico per generazioni di bambini.

In uno degli episodi della prima stagione di Netflix, però, è andata in onda una scena che ha impressionato una mamma. “Per favore, state attenti a quello che guardano i vostri bambini!! Non ho modificato le immagini in alcun modo, questa è L’Ape Maia, Stagione 1, Episodio 35”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook, pubblicando la sequenza incriminata è una donna, di nome Chey Robinson.

Cancellato un episodio dell’Ape Maia: ecco perché

Chey stava guardando l’animazione con il figlio quando, colpita da un fotogramma, ha notato che sulla parete interna di un tronco ci fosse disegnato un pene. Il post ha fatto in breve il giro della rete tanto da indurre il colosso dello streaming a ritirare la puntata incriminata che risale al 2012, anno di uscita della nuova serie. Una vicenda simile a quanto accaduto (per motivi diversi) con Winnie the Pooh in Cina.

Dall’immagine è impossibile ritenere che l’inserimento sia stato una casualità. Netflix per il momento si è rifiutata di commentare pubblicamente la vicenda. Secondo quanto riportato da The Wrap, l’episodio rimosso dovrebbe essere presto ripristinato (con il fotogramma tagliato) e rimesso a disposizione del pubblico.