1 CONDIVISI Condividi Tweet

Brutte notizie che andrebbero a smentire sonoramente la parola di Lino Banfi che la nuova stagione si gira a gennaio: è arrivato, infatti, un annuncio in cui si legge che è stato cancellato Un Medico In Famiglia 11.

Cancellato Un Medico In Famiglia 11? L’annuncio coglie tutti di sorpresa, ormai si parlava anche di re-cast e riprese

Non è la prima volta che si vocifera di questa decisione, tant’è che sui gruppi Facebook in cui si riuniscono i fan della serie era nata una petizione non far fermare la produzione. Ed è proprio il web che fa nascere il sospetto che, in realtà, la Rai non ci aveva ripensato: le avventure della famiglia Martini si fermano qui.

Dopo qualche mese di speranza e di ricondivisione degli articoli che parlavano di nuovo cast, nuove riprese e nuovi episodi, i fan hanno improvvisamente ripreso a far circolare la petizione più urgentemente che mai. Che bisogno c’era?

Intervistati sulla vicenda, la figlia di Linfo Banfi, Rosanna, ha confermato che verrà cancellato Un Medico In Famiglia 11: sono stati i dirigenti Rai a non voler più produrlo, forse a causa degli ascolti non particolarmente brillanti dell’ultima stagione?

Le mozioni contro la chiusura dello show e la recente dichiarazione di Lino Banfi

Fatto sta che adesso migliaia di fan, alcuni dei quali seguono fedelmente la fiction dal 1998, si disperano per la fine di un’era e, con tanta tenacia, stanno continuando a riempire i moduli della petizione per far cambiare idea alla Rai. Di recente abbiamo letto di un triste sfogo di Lino Banfi – Nonno Libero riguardo la salute di sua moglie: alcuni ammiratori hanno considerato anche questo aspetto nella decisione di non proseguire con le riprese. Che sia per rispetto alla sua vita privata?

In attesa di spiegazioni, ecco il link in cui si parla della petizione destinata all’emittente naizonale.