Il cancro di Carolyn Smith è tornato, il suo messaggio (video) lo ha comunicato a tutti i suoi ammiratori e sostenitori. Con il sorriso che la contraddistingue, la celebre giudice di Ballando Con Le Stelle ha dimostrato ancora una volta coraggio e un’inarrestabile energia vitale:

Mentre lo show di cui presidede la giuria affronta polemiche e primi scandali (come l’attacco del Popolo della Famiglia contro il programma della Carlucci), la sensazionale donna, colpita da un tumore nel 2015, torna a parlare della sua salute e della recidività del male che la sta tormentando da più di due anni.

In un video pubblicato su Twitter si apprende che il cancro di Carolyn Smith è tornato, ma che lei è più che pronta a lottare: “Facciamo un mazzo così a quel bast*rdo – si sente nel clip del suo account personale- che si è deciso di rientrare dentro il mio corpo. No basta, non ha ancora capito chi sono io. Lo caccio fuori, sti c…. un bel sorriso. Yes, bye”.7

Gli impegni della straordinaria Smith e la dedizione alla sua carriera nel piccolo schermo

Un ritorno inaspettato ma affrontato con il giusto spirito: la Smith non sembra minimamente disposta a rinuncare ai suoi impegni a causa delle terapie che – a causa della recidività del tumore – sarà costretta ad affrontare di nuovo.

Nel frattempo, il 17 marzo andrà in onda la prossima puntata del suo amato Ballando Con Le Stelle.