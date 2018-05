Cannavacciuolo a Tu Sì Que Vales? La proposta di Maria De Filippi

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier lascia Mediaset per tornare alle origini (Domenica In su Rai1) ed è per questo che molto probabilmente vedremo Antonino Cannavacciuolo a Tu Sì Que Vales. La trattativa è ancora in atto e ci sono molte cose da valutare, ma Maria De Filippi sembra più che determinata ad accaparrarsi lo chef come giudice al suo serale.

Antonino Cannavacciuolo a Tu Sì Que Vales? Non è ancora deciso

A svelare il nome del principale candidato è stato il settimanale Chi. Mara Venier torna a Domenica In e Queen Mary è già alla ricerca di qualcuno che sieda al suo posto. La conduttrice lascia il programma dopo 4 anni, con un po’ di rammarico compensato dalla felicità di far ritorno alla tv di Stato. Il nome di Antonino Cannavacciuolo è venuto fuori dopo la sua ospitata ad Amici.

Durante l’ultimo serale, infatti, lo chef è stato ospite di Maria che l’ha invitato ad indossare numerose parrucche e cimentarsi nelle più disparate imitazioni. Il cuoco sembra essere un uomo tutto d’un pezzo, ma quando c’è da divertirsi non si tira indietro. Sabato scorso ha dimostrato una grande autoironia che è piaciuta a molti. Qualcuno addirittura ha ipotizzato che quello fosse un test della De Filippi per capire se Cannavacciuolo può andare a genio o meno al pubblico da casa. Un mossa astuta, che di sicuro ha fatto guadagnare punti in simpatia al maestro di cucina.

Cannavacciuolo lascerà Masterchef?

A questo punto la domanda nasce spontanea: Cannavacciuolo lascerà Masterchef? Per quest’anno, almeno, la risposta è no dato che le registrazioni del cooking-show di Sky sono già cominciate. Resta da capire se Antonino accetterà e in che modo riuscirà a conciliare i vari impegni televisivi e culinari. Inoltre, sarà curioso sapere come il pubblico prenderà la notizia e se guarderà sotto un’altra luce il famoso cuoco.