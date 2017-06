51 CONDIVISI Condividi Tweet

Chi si ricorda del talentuoso gruppo capitanato dal cantante con stravaganti cappelli piumati e irresistibili look anni ’90? Era un po’ che non ne sentivamo parlare e ci chiedevamo giusto che fine avessero fatto, e purtroppo è arrivata la notizia del frontman dei Jamiroquai ricoverato.

Jay Kay dei Jamiroquai ricoverato: il triste messaggio dall’ospedale

La mitica voce di Virtual Insanity e della divertente colonna sonora di Godzilla ‘Deeper underground’ era in giro per alcuni concerti londinesi, quando ad un tratto è arrivata la comunicazione che le date dovevano essere posticipate. A questa è seguito un video in ospedale:

“Mi scuso con voi, ho dei problemi alla schiena” dice nel primo dei due filmati, informato i fan che è stato costretto a sottoporsi d’urgenza ad un’operazione molto delicata alla spina dorsale – Non sono mai stato così frustrato in vita mia, farò di tutto per recuperare al meglio il prima possibile“.

SOS, who’d have thought our super trooper dancing king digs a bit of ABBA? (Ahhh, the joys of anaesthetic..) #JayKay #Jamiroquai #anaesthetic Un post condiviso da Jamiroquai Official Instagram (@jamiroquaihq) in data: 8 Giu 2017 alle ore 13:39 PDT

Il cantante dei Jamiroquai ricoverato: benché fosse necessario, il leader della band è apparso comunque molto rabbuiato quando si è trattato di chiedere scusa al suo pubblico: “Dopo due operazioni alla schiena non ero in grado di dare il 125% sul palco, come faccio di solito. Sono un uomo orgoglioso – ha poi detto – mi dà fastidio dover posticipare gli show e chiedere ai nostri fan di pazientare. Sono distrutto e mi sento davvero molto giù”.

I fan fanno il tifo per l’esuberante cantante di Virtual Insanity

L’immagine dell’esuberante cantante nel letto d’ospedale ha toccato molto i fan, che si sono resi conto del malumore del loro idolo: “Il 2017 per me è un anno duro, tra diversi amici che se ne sono andati e l’impossibilità, da parte mia, di fare alcuni spettacoli”.