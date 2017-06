0 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante l’ultima puntata dello show di Virginia Raffaele le due dive Carla Fracci e Ornella Vanoni hanno dato un’importantissima lezione al mondo dello spettacolo e alle altre celebrità come loro: una dose di autoironia, non importa quanto in alto ci si è seduti ‘nel firmamento’, fa sempre bene.

La comparsa delle due celebrità imitate dalla Raffale nello studio di ‘Facciamo che io ero’ per il gran finale

La mitica attrice Hepburn diceva che ‘La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine ironica. In ultima analisi, non devi dimenticare di ridere“, ed aveva ragione. Anche chi non lo fa per mestiere – come la brillante conduttrice del sopracitato programma ‘Facciamo Che Io Ero’- può decidere di far ridere e, soprattutto, di mettersi in gioco e prendersi un po’ in giro.

Onore, dunque, a Carla Fracci e Ornella Vanoni, che – tra i vari ospiti della puntata conclusiva denlo show – hanno mandato in delirio il pubblico imitando loro stesse, o meglio, comportandosi esattamente come l’imitazione della Raffaele avrebbe fatto. Ed ecco quindi la cantante milanese che irrompe nello studio e chiede alla presentatrice ‘Scusi, ma io e lei abbiamo fatto l’amore?”

Successivamente la grande ballerina, oggi 80enne, si è concessa un balletto frivolo al fiamco di una delle gemelle Kessler: ecco il video della sua esibizione.

Guarda il video dell’esibizione della Fracci a ‘Facciamo che io ero’

Un bel modo di chiudere queste prime puntate del programma comico dell’imitatrice più amata di Sanremo 2016. Vi piacerebbe che questo format continuasse? Scrivetecelo nei commenti!