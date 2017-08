212 CONDIVISI Condividi Tweet

In questo imprevedibile gioco del piccolo schermo che riproduce un po’ le dinamiche di Game Of Thrones, dove potere, prestigio e schieramenti diversi si contendono il regno, si arriva addirittura a parlare della possibilità di vedere Carlo Conti a Mediaset. Possibile che un volto tanto iconico, candidato ancora una volta alla conduzione di Sanremo, stia valutando un passaggio del genere? Dopo l’uscita di Massimo Giletti, tutto è possibile.

Carlo Conti a Mediaset? L’indiscrezione sul suo incontro con Silvio Berlusconi

A conferma dell’indiscrezione, racconta Dagospia, ci sarebbe un incontro del celebre presentatore toscano con Silvio Berlusconi in persona. Per avere un’idea degli argomenti di questa misteriosa conversazione, ecco cosa si legge sul magazine: “A Firenze si mormora che a breve il Pompetta (Silvio Berlusconi, ndr) incontrerà proprio nel capoluogo toscano il buon Carletto Conti – un incontro volto innanzitutto ad ottenere, da parte del Biscione –la garanzia della NON contro-programmazione Mediaset al Festival di Sanremo 2018″ .

Il secondo topic, invece, sarebbe, come molti cominciano a temere, una possibile offerta per portare Carlo Conti a Mediaset nel 2019. Il terzo motivo di dibattito, invece, sarebbe Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio: “Quello che si sa è che se Carletto dovesse condurre il prossimo Sanremo avrebbe assai piacere a coinvolgere ‘Pier-Silvia’ Toffanin…“

Il toto-Sanremo e i possibili presentatori: Carlo Conti tornerà affiancato dalla Toffanin?

Sappiamo che quest’anno la lista dei possibili candidati va da Massimo Ranieri e Antonella Clerici, fino a Mika (che avrebbe negato ma tutti ci sperano ancora), Amadeus e Fabrizio Frizzi, eppure l’idea di riaffidare il comando ad un conduttore già esperto e già perfettamente a suo agio con i ritmi e lo stile della kermesse, potrebbe essere una scelta apprezzata da parte della Rai. Resta da capire se questi accordi con Berlusconi avverranno e cambieranno qualcosa nella carriera del presentatore…