Continuano i comunicati Rai sulle condizioni di salute del presentatore, mentre arrivano sempre più messaggi di solidarietà ed affetto da colleghi e persone importanti della sua vita , come Lamberto Sposini e Rita Dalla Chiesa: per quanto riguarda l’Eredità, tuttavia, presto potremmo vedere Carlo Conti al posto di Fabrizio Frizzi!

Carlo Conti al posto di Fabrizio Frizzi? La dichiarazione

L’emittente, in seguito all’attacco di ischemia che ha costretto il conduttore in ospedale, ha infatti sospeso il suo show fino al 27 ottobre. Da lunedì, però, i palinsesti dovrebbero essere correttamente ripristinati. La domanda, quindi, e chi prenderà il comando e lo sostituirà in studio.

“Fabrizio Frizzi sta bene – ha fatto sapere Mario Orfeo mercoledì 25 ottobre,in un tentativo di rassicurare i fan e il pubblico da casa, preoccupato di questa assenza prolungata – Stamattina è riuscito anche ad alzarsi e a passeggiare in reparto. Lo aspettiamo quando prima all’Eredità“.

In attesa della ripresa definitiva e del ritorno ufficiale sul piccolo schermo, gira voce che potremmo vedere Carlo Conti al posto di Fabrizio Frizzi all’Eredità. La decisione, se fondata, confermerebbe però l’ipotesi che le condizioni del presentatore sono ancora lontane dalla guarigione.

Se c’è bisogno di sostituirlo, vuol dire che non si rimetterà presto?

Ritorna quindi alla mente la misteriosa insinuazione di Davide Maggio, che sul suo blog ha commentato la vicenda scrivendo: “Credo che il pubblico abbia diritto ad essere informato CORRETTAMENTE sullo stato di salute di un personaggio al quale vuole molto bene” per poi aggiungere, in risposta a numerosi commenti di utenti che provavano a trovare una giustificazione al comportamento della Rai: “Forse non mi sono spiegato bene. Preferirei il silenzio a informazioni non veritiere. Ho reso l’idea adesso?”

Non possiamo far altro che attendere la conferma di questa ‘sostituzione’ al timone dell’Eredità e, contestualmente, qualche altro aggiornamento sullo stato di salute di Frizzi