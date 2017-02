0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stamani nel corso della conferenza stampa quotidiana post Festival al Palafiori di Sanremo, Carlo Conti commosso ha rivolto un pensiero a suo figlio Matteo, che ieri ha compiuto tre anni. Per il conduttore è un’edizione del Festival molto intensa, dove ha preso un rischio grande in qualità di direttore artistico, quello di farsi affiancare da Maria de Filippi invece che dalle solite vallette.

C’è chi, com Dandolo di Dagospia, sostiene che Conti si sia ridotto a “valletta parlante” di Maria, e chi pensa che sia stato completamente oscurato dalla Queen di Mediaset. Molti altri invece hanno apprezzato la coppia inaspettata, che continua a fare ascolti record da ormai tre giorni.

Carlo Conti commosso: “La domanda di mio figlio a cui non ho saputo rispondere”

Oggi Carlo Conti commosso in conferenza è stato confortato proprio dalla De Filippi seduta al suo fianco. Dopo gli auguri al figlio Matteo ieri sera, stamattina una giornalista gli ha chiesto qual è la domanda di suo figlio che lo ha messo più in difficoltà.

“Quando mi ha chiesto cosa fosse l’invidia non ho saputo rispondere, ho solo detto che non so cos’è l’invidia ”, ha risposto il conduttore con la voce rotta dall’emozione. A questo punto Maria lo ha confortato con tenero abbraccio e Conti dopo qualche secondo ha ripreso a parlare.