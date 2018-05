647 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti dedica L’Eredità alla figlia di Fabrizio Frizzi: è successo durante la puntata del quiz andata in onda giovedì 3 maggio. Il conduttore ha colto l’occasione per celebrare un evento speciale: i cinque anni compiuti da Stella, la bambina nata dall’amore tra il suo “fratellone” Fabrizio, scomparso il 26 marzo scorso a 60 anni, e la moglie Carlotta Mantovan. Stella è nata infatti il 3 maggio del 2013 e per lei è stato il primo compleanno senza papà. Ci ha voluto pensare l’amico Carlo a farla sentire meno sola con una dedica emozionante.

Carlo Conti dedica L’Eredità alla figlia di Fabrizio Frizzi

“Questa sarà una puntata speciale – ha detto Conti in apertura di serata – che voglio dedicare a una bambina meravigliosa, brava e che si chiama Stella. Auguri di buon compleanno da babbo Carlo e da parte di tutto lo studio dell’Eredità”. Di Stella, papà Fabrizio diceva: “È nata il 3 maggio del 2013, io avevo 55 anni. Questa bambina è una gioia immensa e una responsabilità, una missione per cui vivere. A volte si dice che i figli sono un atto di egoismo. Non per me: io ho sperato con tutto il cuore che succedesse. E Stella è un grande atto di amore”.

Stella Frizzi nata il 3 maggio, arriva la dedica speciale

“Curioso: Carlotta venne a trovarmi alla finale di Miss Italia 2012, la mia ultima edizione, e già era in attesa ma non lo sapeva”, aveva rivelato il conduttore. “Lo abbiamo scoperto due giorni dopo. Oggi questa figlia, assieme a mia moglie, mi dà la motivazione per combattere la mia battaglia, per non scoraggiarmi. Stella è una fonte di energia incredibile, a volte fatico a starle dietro. E poi ha una mamma che essendo molto più giovane di me, rappresenta un’ottima guida”. Come avevano spiegato le maestre della figlia ai funerali, Fabrizio era un papà meraviglioso. Ora ci ha pensato Carlo a farle una carezza e dedicarle qualcosa di così speciale. La puntata è disponibile su RaiPlay.