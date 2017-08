593 CONDIVISI Condividi Tweet

Tra le brutte e le cattive notizie riguardanti l’11esima stagione della serie TV con Terence Hill protagonista ne è arrivata una che ha letteralmente colto di sorpresa i fan: pare, infatti, che ci sarà Carlo Conti in Don Matteo. E non sarà la sola new entry ‘vip’!

Carlo Conti in don Matteo 11? Arrivano le prime notizie dalle riprese

Mentre l’estate 2017 procede a vele spiegate, tra celebrità in vacanza e uffici chiusi, c’è chi invece lavora sodo per mandare in onda un’altra serie di apprezzatissimi episodi di una delle serie più longeve del piccolo schermo.

Ed è proprio in seguito ai primi ciak a Spoleto che cominciano a venir fuori succulenti anticipazioni, come, per l’appunto, l’annuncio della partecipazione speciale di Carlo Conti in Don Matteo. A rivelarlo è Sorrisi, che svela anche un altro piccolo – ma decisivo – particolare: il presentatore di Sanremo 2017 vestirà i panni di…sé stesso, il celebre conduttore Rai!

Insieme a lui sono stati avvistati anche altri volti noti: Corrado Tedeschi (di recente avvistato nel cast di Un Posto al Sole nel ruolo di Denis), ma anche Pamela Villoresi, la già citata Maria Chiara Giannetta (il nuovo capitano Anna Olivieri), Maurizio Lastrico (monologhista a Zelig) e, ultima ma non per fama, miss Romina Carrisi Junior, la celebre figlia di Albano e Romina.

Don Matteo è una delle fiction più attese della nuova stagione televisiva Rai

Un’edizione tutta nuova di Don Matteo che, nonostante l’uscita dal cast di Simone Montedoro, è uno dei prodotti televisivi più attesi dei prossimi palinsesti Rai 2017-2018 e, di recente, è riuscito a sbarcare con successo anche in Giappone. Merito di Terence Hill e Nino Frassica, e di una linea narrativa che da anni riesce a fidelizzare gli spettatori mettendoli sempre a loro agio, proponendo storie avvicenti, esempi di lealtà e di buoni sentimenti.