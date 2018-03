428 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti riporta La Corrida in Rai a partire da venerdì 6 aprile in prima serata. Lo storico programma di dilettanti allo sbaraglio, ideato e condotto da Corrado, è stato “rifatto” dal presentatore toscano senza grossi cambiamenti rispetto al format originale. Lo ha spiegato Conti in una intervista al Corriere della Sera. “Appena c’è stata la possibilità di riportare in onda questo programma – che negli anni è stato condotto, benissimo, anche da Scotti e Insinna – è stato naturale incontrarmi subito con Marina Donato, la moglie di Corrado, che ha reputato fossi la persona giusta per riportarlo in Rai”, ha spiegato.

Carlo Conti: La Corrida torna su Rai 1

“Parliamo del primo, vero, people show”, ha aggiunto Conti. “In questo caso, la novità è lasciare il programma esattamente come è. Se un’idea è forte è forte. Non ha senso cambiarla. Aggiungere i giudici? Fare modifiche? Perché trasformare qualcosa che funziona? E quindi spazio al pubblico, all’orchestra, al semaforo, ai campanacci…”. Ci saranno 15 concorrenti a puntata, “i ‘classici’ suonatori di ascelle, i cantanti, i ballerini bravi e quelli che restano immobili, i raccontato di barzellette che non fanno ridere nessuno”.

“Sono arrivate una valanga di richieste”, il conduttore ha confessato. “Abbiamo fatto provini in tutta Italia e adesso con gli autori stiamo scegliendo i dilettanti perfetti. Ma proverò il meno possibile per non guastare l’effetto sorpresa e godermi io per primo lo spettacolo mentre va in scena. Corrado, sul suo sgabello, riusciva a fare un controcampo meraviglioso”.

La Corrida 2018: Conti in memoria di Frizzi

Ludovica Caramis, già “professoressa” all’Eredità, sarà al suo fianco. “Poi in ogni puntata prenderò una signora dal pubblico per farla diventare la ‘valletta per una sera’ che farà da contraltare a Ludovica”. La Corrida è il primo passo di un progetto di tv revival che Conti apprezza molto. “Mi sono divertito a riproporre Ieri e oggi su Rai3 e, visto il gradimento, spero di poterne fare una nuova serie. Un altro format senza tempo è Canzonissima. Rimetterla in piedi con i cantanti di oggi sarebbe un sogno”. Un’idea in memoria del suo “fratellone”, Fabrizio Frizzi.

Ciao fratellone Un post condiviso da Carlo Conti (@carlocontirai) in data: Mar 26, 2018 at 1:20 PDT