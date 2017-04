147 CONDIVISI Condividi Tweet

I cosiddetti ‘haters’ sono un fenomeno virtuale ormai diffusissimo, e questa volta pare siano responsabili della chiusura ufficiale della pagina Facebook di Carlo Conti: il presentatore, infatti, negli ultimi tempi ha dovuto affrontare delle vere e proprie valaghe di odio e ferocia sotto i suoi messaggi e foto.

ll motivo della chiusura ufficiale della pagina Facebook di Carlo Conti

Tutto è cominciato dalla notizia dei suoi compensi a Sanremo: 650mila euro (di cui 100mila donati in beneficenza). Una cifra che al pubblico è sembrata astronomica, e che ha dato il via ad una serie di attacchi molto diretti al conduttore, che più volte è dovuto intervernire pubblicamente per dire la sua: “Quello che mi dispiace è l’attacco personale gratuito– aveva detto in seguito allo scalpore del suo compenso – senza sapere le cifre, senza sapere che negli ultimi due anni il Festival ha prodotto ricchezza per la Rai, senza sapere che molti programmi si ripagano con la pubblicità non attingendo minimamente al canone, anzi portando utili importanti”.

Una volta finito il Festival, e anche dopo aver ufficialmente annunciato che abbandonerà la conduzione dell’edizione 2018, le critiche sui social sono continuate: l’ultima ondata di rabbia risalirebbe all’invito del divo toscano a donare due euro per la ricerca.

A questo punto, arriva la chiusura ufficiale della pagina Facebook di Carlo Conti: ad annunciarlo è il sito Dagospia, che racconta: “Il presentatore più potente d’Italia è stato costretto a chiudere improvvisamente il suo profilo, inondato ogni giorno da migliaia di post di insulti.” Oltre alla forte componente economica, pare che anche la sua trattativa ‘sottobanco’(come la definisce il magazine di Dandolo) non sia stata particolarmente gradita dal pubblico.

Ultime considerazioni sulla decisione di Conti

Insomma, le critiche hanno davvero spinto Carlo Conti a cancellarsi da Facebook? La decisione sarà stata presa dal suo team di comunicazione, che evidentemente ha pensato che fosse l’opzione migliore.