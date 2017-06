1 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti lascia la Rai? L’indiscrezione è filtrata da qualche giorno. Dopo l’addio di Nicola Savino e i rumors che circolano sugli abbandoni di Massimo Giletti, Fabio Fazio e Alberto Angela, viale Mazzini potrebbe perdere un altro pezzo da novanta. Le grandi emittenti televisive si stanno preparando alla nuova stagione e la campagna acquisti è ormai entrata nel vivo. Sulla tv di stato pesa la questione “tetto agli stipendi”. Un affaire che potrebbe allontanare molti volti noti da mamma Rai.

Tra questi, spicca senza dubbio Conti. Tre edizioni del Festival di Sanremo, programmi come Tale e Quale Show, L’eredità, I migliori anni. Un bagaglio d’esperienza e di successi che fa gola a Mediaset. Per questo motivo, come riportato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore fiorentino sarebbe stato contattato da Cologno Monzese. Si sarebbe scomodato addirittura Silvio Berlusconi in prima persona, pronto a fare carte false pur di portarlo alla corte del Biscione con nuovi e stimolanti progetti.

Per ora, il diretto interessato non ha rilasciato alcun commento in merito. Conti è concentrato sui Wind Music Awards, l’evento musicale più importante dell’estate televisiva. Lo show sarà trasmesso il 5 e 6 giugno su Rai 1 in diretta dall’Arena di Verona. A condurre saranno Conti e Vanessa Incontrada. Durante la kermesse, verranno premiati i cantanti che durante gli ultimi 12 mesi sono riusciti a ottenere i dischi d’oro, platino e multi platino. Ma non solo.

Il programma, che conclude la stagione televisiva, potrà contare su ospiti illustri. Tra gli italiani spiccano Zucchero, Renato Zero, Emma Marrone, Ligabue, Alessandra Amoroso, Giorgia, Ermal Meta, Elisa, Elodie e Marco Mengoni. Tra quelli internazionali, i Clean Bandit, Imagine Dragons, Lenny, Luis Fonsi e Ofenbach. Su Mediaset funzionerebbe un evento del genere? In tanti hanno già rispolverato l’era del Festivalbar targato Fininvest con Gerry Scotti e Amadeus.