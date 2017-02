0 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti lascia RAI per Mediaset? Stando alle ultime indiscrezioni di Dagospia, il conduttore di Sanremo potrebbe optare per le reti Mediaset a partire dalla fine del 2017. Secondo il giornalista Roberto D’Agostino, è questa “la ragione per cui Conti ha scientificamente deciso di ridursi a valletta parlante di Maria De Filippi”.

“Il contratto sarebbe già bello che pronto e subito dopo Sanremo arriverà l’agognata firma, con la benedizione di Lady Costanzo, of course”, scrive Alberto Dandolo. “Carletto emigrerà nel preserale di Canale 5 con un nuovo format ideato da lui – si legge ancora – Occuperà lo spazio che il suo “nemico” di sempre Paolino Bonolis è in procinto di lasciare proprio per ritornare nelle braccia della amata mamma Rai (per Paoletto è già apparecchiato Sanremo 2018 e si mormora la ‘’Domenica In’’ post Baudo).

Carlo Conti lascia RAI per Mediaset: ecco come risponde il conduttore

“Ma Conti in Mediaset avrà anche una importante trasmissione di prima serata su Canale 5. E non si esclude che questa possa essere prodotta proprio dalla Fascino”. Insomma con tanto di dettagli alla mano sembrerebbe proprio che Carlo Conti lascia RAI per Mediaset.

Non si è fatta attendere la replica di Conti arrivata stamattina “Il mio legame con la Rai è fortissimo, ho un contratto fino a giugno 2019. E’ un matrimonio che non si scioglie – dichiara il conduttore di Sanremo – E’ fantascienza. Se va un matrimonio va bene perché cambiare. E poi, a me tutte ‘ste proposte non sono arrivate. E anche se arrivassero quando senti la stima dell’azienda, il matrimonio va avanti, speriamo che vada avanti ancora per tanti anni”.