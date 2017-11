242 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal 30 ottobre è tornato ad essere al timone dell’Eredità, da pochi giorni dopo che Fabrizio Frizzi è stato ricoverato per un malore: per chi non avesse prestato attenzione, pare che c’è una parte della puntata del 16 novembre in cui Carlo Conti omaggia Renzi. O almeno, questa è la lettura che parte del pubblico ha dato – e che ha fatto scoppiare una grande polemica.

Carlo Conti omaggia Renzi? La polemica dopo la puntata dell’Eredità

Il sospetto – e la conseguente disapprovazione – di un potenziale riferimento alla politica dell’ex Ministro del Consiglio toscano è nata a seguito di una domanda del quiz. Il presentatore ha infatti chiesto ai concorrenti di turno: “Chi ha compiuto 18 anni nel 2016 ha potuto richiedere un bonus da 500 euro da spendere in cosa?“.

Un quesito abbastanza semplice, che annoverava tra le possibili risposte opzioni come: “console per videogiochi“, “corsi di guida sportiva“, “libri e ingressi alle mostre” e “viaggi all’estero“. L’intento dietro questa tematica, però, secondo parte del pubblico è tutt’altro che neutrale.

In questa domanda da 20mila euro dell’Eredità c’è chi è pronto ad affermare che è un evidente modo in cui Carlo Conti omaggia Renzi e il suo bonus cultura, introdotto durante il suo governo. Un ammiccamento al suo operato? Uno spot a quel tipo di iniziativa e di politico che rappresentava l’esponente del PD?

Per alcuni questo ‘sospetto’ è stato ulteriormente confermato quando, nella spiegazione successiva al momento in cui i concorrenti danno la risposta, il presentatore temporaneo dell’Eredità si prodiga in mille dettagli per descrivere il bonus renziano.

La polemica sui social

In molti sono pronti a giurare che è una manovra frutto dell’amicizia e stima che c’è tra i due, e nei commenti su Twitter scrivono cose come: “Se pure Carlo Conti è arruolato a fare propaganda al governo nelle domande del quiz vuol dire che la campagna elettorale sarà terribile. E che sono alla frutta“.

Altri, sono pronti a difendere a spada tratta il presentatore, che da anni rappresenta un esempio di bon ton, cordialità e coerenza.