La notizia era nell’aria da tempo: Carlo Conti porta La Corrida su Rai1. Il conduttore, attualmente al timone della settima edizione di Tale e Quale Show, avrebbe intenzione di far rivivere il “programma povero ma ricco” di Corrado sull’ammiraglia Rai.

Come rivelato da TvBlog, Conti avrebbe accantonato il suo progetto del cuore, ovvero I migliori anni, per offrire al pubblico un revival molto atteso.

La Corrida è stato un programma di grande successo, prima radiofonico e poi televisivo. Corrado Mantoni lo firmava insieme col fratello regista Riccardo e con l’inseparabile maestro Roberto Pregadio. “Al concorrente anche se fischiato un applauso va ugualmente dato” diceva sornione l’iconico conduttore ai tanti dilettanti allo sbaraglio che – cantando, ballando, suonando, imitando o recitando – animavano la trasmissione.

Fu una sorta di “anti-talent” sui generis, in netto anticipo sui tempi. La prima dimostrazione che tutti, nel mondo dello spettacolo, hanno diritto al proprio quarto d’ora di celebrità. L’obiettivo della Rai è quello di riportare lo show al suo splendore originale. Tanto delle edizioni radiofoniche quanto di quelle che Corrado prima e Gerry Scotti poi hanno condotto su Mediaset con ironia e divertimento. Soprattutto per far dimenticare l’ultima edizione del 2011 targata Flavio Insinna con Antonella Elia.

Secondo TvBlog, il progetto si sta concretizzando sempre di più, dopo i desiderata di Conti. Il programma, coprodotto da Corima (la società che produceva l’originale Mediaset oltre a Il pranzo è servito) e Magnolia, potrebbe andare in onda su Rai1 fra aprile e maggio. L’idea è quella di realizzare una prima stagione di circa 5 puntate, in attesa poi di tornare, qualora l’accoglienza del pubblico fosse positiva in termini di ascolti e gradimento, nel prossimo autunno. In tal caso, Tale e Quale Show (magari nella sua versione “Nip”, ovvero con concorrenti non famosi) slitterebbe nella primavera del 2019.