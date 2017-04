0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sarebbe una scelta davvero inaspettata quella che nelle ultime ore sta circolando circa il possibile sostituto di Carlo Conti nella futura edizione del Festival: il celebre presentatore, infatti, ha deciso di passare il testimone dopo questi ultimi anni, ed e tra i candidati è spuntato il nome di Mika come presentatore di Sanremo!

Mika come presentatore di Sanremo dopo l’addio di Carlo Conti?

Dopo il successo del suo varietà televisivo ‘Questa sera casa Mika‘ (di cui ricordiamo un memorabile momento con l’attore Luca Zingaretti), il cantante libanese, ha affermato il settimanale Chi, sarebbe entrato nella lista dei possibili volti della kermesse musicale più importante d’Italia. E mentre il web già si comincia a scatenare con reazioni miste tra entusiasmo (“finalmente un po’ di rinnovamento nel format!“) e critiche (dopotutto anche il suo divertentissimo show aveva ricevuto qualche pollice giù perché considerato ‘uno straniero che tentava di parlare della storia dello spettacolo italiano‘), arriva una dichiarazione dello staff del cantante.

Innanzitutto, prima di pensare a Mika come presentatore di Sanremo, va ricordato che la sua ultima affermazione riguardo il Festival è stata: “Una partecipazione di 15 minuti e ce l’ho in testa e nella pancia da quattro settimane. Figuriamoci presentare il festival: troppo difficile. Terrorizzante. Non lo farei mai“.

La verità sull’eventuale presenza del cantante al Festival

Sul magazine Rockol.it si legge poi che Giulio Mazzoleni di Maz Music & Media, colui che cura in Italia gli interessi dell’artista, ha dichiarato che “Ovviamente Mika sarebbe lusingato dell’interesse“, ma al momento non è arrivato nessun contatto dalla Rai.

Secondo te dovrebbe? Finora sono state scartate le ipotesi di Paolo Bonolis e Fabio Fazio, la selezione è ancora aperta…