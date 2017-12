1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti riaccoglie Fabrizio Frizzi all’Eredità, il quiz che i due hanno portato al successo negli ultimi dieci anni. Frizzi mancava dalle scene dal 24 ottobre scorso, quando era stato colto da un malore proprio durante la registrazione del programma.

Stasera, 15 dicembre, alle 18.35 ritorna al timone del game show su Rai 1. Carlo, che lo ha sostituito in questi mesi e gli è sempre stato vicino, sarà insieme a lui. Conti ha voluto anticipare quello che succederà sul piccolo schermo con una serie di messaggi sui social.

Proprio nelle scorse ore hanno fatto discutere le parole di Fiorello sulle foto di Fabrizio Frizzi durante la fase di ripresa dall’ischemia che l’ha colpito. Il conduttore ha scelto di vivere la convalescenza lontano dalle telecamere e dagli obiettivi dei fotografi. L’unica apparizione pubblica l’aveva riservata per la sua amica Antonella Clerici nel giorno del compleanno, tornando per la prima volta in video alla Prova del cuoco.

Conti e Frizzi, due dei presentatori più amati della tv italiana, saranno insieme, per una sera, alla guida dello storico quiz. La doppia conduzione della puntata dovrebbe essere un unicum. I due, stando alle prime informazioni circolate in merito, dovrebbero alternarsi a staffetta permettendo così a Fabrizio di riprendere piano piano i ritmi del quotidiano.

Carlo, intanto, ha anticipato ciò che accadrà postando alcune foto sul suo profilo Instagram. “Domani Fabrizio torna all’Eredità, la nostra casa!!!!!!! Evviva!!!!!! Felicità immensa!”, il primo selfie con il suo amico e collega. Dopo un altro scatto in compagnia di Vincenzo Mollica, Conti ha postato una foto con Frizzi, proprio negli studi dello show: “Oggi L’Eredità con Fabrizio Frizzi!!!!!! Bentornato fratellone!!!!! Aleeeeeeeeeeeeeeeee!!!!! PS Foto di 3 anni fa per sembrare più giovani!”. Insomma, l’appuntamento con la puntata di venerdì 15 dicembre è di quelli da non perdere.