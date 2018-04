5.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi all’Eredità del 3 aprile 2018. Ad una settimana esatta dalla morte del conduttore, il suo “fratellone” è tornato al timone del quiz di Rai 1. Stavolta, però, è tutto diverso. Nessun passaggio di consegne, soltanto tanto dolore per la dipartita improvvisa di un amico prima che di uno stimato collega. Conti ha aperto la puntata visibilmente commosso. Ha scelto di eliminare l’abituale musica di sottofondo e dire poche, semplici parole. Le lacrime trattenute a fatica hanno fatto il resto. Con in mano le chiavi dello studio, il presentatore ha accettato questo rientro anticipato soltanto perché “lo spettacolo deve andare avanti” in memoria di Fabrizio.

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi all’Eredità

“Eccomi in questo studio, queste sono le chiavi, tante volte ce le siamo scambiate con Fabrizio”, ha esordito Carlo. “Era un gioco: io il pilota, lui il copilota, il professore di ruolo, il supplente. Ritornano a me in maniera forzata. Oggi, credetemi, vorrei essere in qualsiasi parte del mondo escluso che in questo studio. Però ci sono. Le parole servono a poco, non sto a fare tanti discorsi, dico solo un grazie a questo studio che in questi mesi ha coccolato Fabrizio e l’ha supportato. Grazie a tutti…”.

Carlo Conti Fabrizio Frizzi, amici prima che colleghi

La Rai aveva voluto spiegare così il ritorno di Conti: “Un rientro stavolta forzato per Conti ma anche una staffetta naturale con Fabrizio (‘professore e supplente’, come amavano scherzare tra loro) e di nuovo un passaggio (ideale, purtroppo) di quelle chiavi dello studio per regalare ai telespettatori ancora dei momenti di serenità e sorrisi”. “Lo spettacolo deve andare avanti, entrino i concorrenti”, ha concluso Conti, invitando i partecipanti al game show ad entrate in studio. La sua conduzione durerà fino a fine stagione, prima del ritorno anticipato di Reazione a catena fissato per il 27 maggio. Il video del suo rientro è stato postato su Instagram da Two cents Tweets.