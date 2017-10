0 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti rivela come sta Fabrizio Frizzi in un tweet a pochi minuti dall’inizio dell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Il conduttore fiorentino, che sarà al posto di Frizzi all’Eredità a partire da lunedì 30 ottobre, ha ammesso un retroscena sul ricovero e sullo stato di salute del collega.

Frizzi, ricoverato per un malore al Policlinico Umberto I di Roma, è stato colpito da una lieve ischemia. Il grande spavento è arrivato mentre stava registrando il suo quiz negli studi Rai. Ora Fabrizio sta bene e cammina, ma le dimissioni sembrano ancora lontane.

“Poco fa ho parlato al telefono con Fabrizio”, ha detto Conti durante Tale e Quale. “Ci sta guardando. Torna presto perché abbiamo bisogno di te”. Poco prima, sull’account Twitter ufficiale della trasmissione, era arrivato un messaggio simile d’affetto e incoraggiamento.

Intanto, non è arrivato ancora nessun bollettino medico dall’Ospedale Policlinico Umberto I. La famiglia del conduttore ha rilasciato un comunicato in cui ringrazia tutti e chiede la massima discrezione. La famiglia Frizzi ringrazia il pubblico, gli amici e la Rai “per il grande affetto e l’attenzione dimostrata per le condizioni di salute di Fabrizio”. Al tempo stesso chiede riserbo e discrezione per il presentatore, 59 anni.

“Fabrizio – nella sua vita personale e professionale – ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata”, si legge nel comunicato. “Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti… GHIGLIOTTINE” (riferimento appunto a una prova della trasmissione del preserale di Rai 1).

La Rai conferma che da lunedì 30 ottobre L’eredità torna con Carlo Conti al comando. Le repliche della nona stagione di Don Matteo andranno in onda di sabato, mentre domenica Amadeus allunga I soliti ignoti.

