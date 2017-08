53 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno destato scalpore le parole di Carlo Conti sul terremo a Ischia. Ma si trattava di una fake news. Subito dopo il sisma del 21 agosto, un account Instagram del conduttore ha postato un messaggio che ha sconvolto i follower.

“C’è stata una scossa piccola di terremoto a Ischia”, recitava nel post. “Tutto bene, c’è un mio amico, la situazione è tranquilla”. Nei fatti la situazione non era proprio “tranquilla”: le scosse hanno procurato due vittime, circa quaranta feriti e 2600 sfollati.

I fan della pagina non hanno perso tempo. Sono subito partiti commenti di disapprovazione nei confronti del conduttore, dal 22 settembre nuovamente al timone di Tale e Quale Show. Dopo gli attacchi, Conti ha deciso di rispondere agli utenti. “Voi che attaccate sempre! Senza sapere la situazione d’Ischia, isola dove ho una abitazione! Ecco il commento del sindaco che smentisce tutte le false notizie che stanno portando solo panico sull’isola”.

Il profilo vanta quasi 200 mila follower e sull’account comparivano alcune frasi che parlavano di “situazione normalizzata” e di “falso allarmismo creato dai media”, “uno sciacallaggio mediatico”. Nessuno però si è accorto che quel profilo è un fake. Le dichiarazioni diffuse erano tutte false. Lo dice lo stesso conduttore in una nota, promettendo azioni legali a riguardo.

Carlo Conti sul terremo a Ischia: parte la querela

“In merito alle false dichiarazioni attribuite a Carlo Conti circa gli eventi tragici del terremoto ad Ischia, pubblicate su un profilo fake di Instagram (“carloconti.it”) l’artista ha dato mandato ai suoi legali di intraprendere tutte le azioni utili a tutelare la propria immagine presso le sedi più opportune e a ribadire che tale profilo non è assolutamente una fan page ufficiale, e come tale non ha alcuna autorizzazione a pubblicare per suo conto”. Reale è invece l’appello di chi era sull’isola durante le scosse: Sabrina Ferilli dopo il terremoto ha lanciato questo messaggio per rassicurare i turisti.

