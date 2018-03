0 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti torna all’Eredità dopo la morte di Frizzi. Come reso noto da TvBlog, sarà il conduttore toscano a concludere questa stagione del quiz preserale di Rai 1. Conti, grande amico di Fabrizio, scomparso a 60 anni a causa di una emorragia cerebrale, riprenderà il timone del popolare game show dell’ammiraglia Rai. Il cambio avverrà dalla prossima settimana fino al 4 giugno, quando partirà la nuova edizione di Reazione a catena. Una decisione arrivata nel giorno dell’ultimo saluto all’eterno ragazzo della tv italiana. Parenti, colleghi, amici e tantissime persone comuni sono arrivate alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Carlo Conti torna all’Eredità dopo la morte di Frizzi

La scelta di Conti porterà quasi sicuramente ad uno slittamento della Corrida, lo storico programma di dilettanti allo sbaraglio che il presentatore ha riportato in Rai dopo anni. Nelle ore successive alla tragica scomparsa di Fabrizio, erano circolati molti dubbi sul destino di L’Eredità senza Frizzi. Nulla sarà più come prima, ma la scelta di viale Mazzini sembra la più corretta: è più che giusto che sia Carlo, grandissimo amico dell’indimenticabile Fabrizio, a condurre il programma. Proprio Frizzi aveva più volte ringraziato in pubblico il suo “fratellone” dopo quanto gli era accaduto il 24 ottobre scorso, quando era stato colto da un malore.

Fabrizio Frizzi: funerali e ritorno dell’Eredità in suo ricordo

Ai funerali di Frizzi, trasmessi in diretta da Rai 1, Conti è arrivato con tanti altri volti noti del servizio pubblico come Giancarlo Magalli, Massimo Giletti, Antonella Clerici e Milly Carlucci. “Un fratello”: così ha commentato Carlo, visibilmente commosso, entrando nella Chiesa degli Artisti. Non è riuscito a dire altro sull’amico scomparso, a cui era molto legato. Ci ha pensato Carlucci a leggere il passo scelto durante la funzione religiosa: la conduttrice di Ballando, dal 1991 al 1995 al suo fianco a Scommettiamo che…?, a stento è riuscita a trattenere le lacrime.