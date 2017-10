623 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti torna all’Eredità dopo lo stop iniziato il 24 ottobre scorso con il malore di Fabrizio Frizzi. Il conduttore toscano è ritornato per dare il cambio al collega e amico colpito da un’ischemia. Frizzi sta bene e cammina, ma le sue dimissioni dall’ospedale appaiono ancora lontane.

Nella stessa giornata, un saluto e un augurio prezioso erano arrivati da La vita in diretta. “Torna presto Fabrizio, intanto ci pensa Carlo…”, avevano detto Marco Liorni e Francesca Fialdini. E Conti non è venuto meno al suo compito con un momento davvero emozionante.

Conti aveva già rivelato come sta Frizzi in un tweet a pochi minuti dall’inizio dell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Poi, nel corso del suo programma del venerdì, aveva detto: “Poco fa ho parlato al telefono con Fabrizio. Ci sta guardando. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento. È lucido, cosciente e può parlare al telefono. Fabrizio rimettiti presto e torna davanti alle telecamere”.

La famiglia del presentatore romano ha chiesto massimo riserbo sul suo stato di salute. “Fabrizio – nella sua vita personale e professionale – ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata. Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti… GHIGLIOTTINE!!!”, hanno scritto i familiari in un comunicato.

Carlo Conti torna all’Eredità e commosso saluta Frizzi

Nella puntata dell’Eredità in onda lunedì 30 ottobre, disponibile su RaiPlay, Carlo ha salutato l’amico Fabrizio così: “Torno all’Eredità perché c’è il professore di ruolo che ci ha fatto uno scherzetto”. “Caro Fabrizio, qualche anno fa ti ho consegnato queste chiavi e abbiamo detto che questa è la nostra casa che avremmo guidato insieme, uno pilota e l’altro co-pilota. Però tu sei diventato il pilota titolare, quindi io sono supplente per un po’ di tempo. Torna presto, ti vogliamo. Il primo grande applauso è per te”.