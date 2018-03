1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Ripa di Meana è morto due mesi dopo Marina: all’età di 89 anni si è spento a Roma il politico e ambientalista, nato dalla nobile famiglia dei marchesi di Meana. Dopo aver fatto politica fin dagli anni Settanta, quando alla Regione Lombardia era Presidente della Commissione Statuto, è stato per vent’anni a Bruxelles, prima al Parlamento Europeo e poi nelle due Commissioni di Jacques Delors. Quindi per cinque anni ha fatto parte del Consiglio Regionale dell’Umbria, e infine è stato alla Presidenza di Italia Nostra.

Secondogenito di sette figli, Ripa di Meana era malato da anni. “A meno di due mesi dalla scomparsa dell’adorata moglie Marina si è spento oggi pomeriggio”, ha dichiarato il figlio all’Ansa. “Mio padre Carlo è stato uomo politico e di cultura socialista e ambientalista, parlamentare, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del Dissenso e di Italia Nostra. È morto assistito con amore dal figlio, dalle sorelle e fratelli”.

Le ultime ore di Marina Ripa di Meana sono state dolorose soprattutto per lui. In un’intervista rilasciata a fine gennaio, aveva infatti rivelato di aver saputo della morte della moglie dai telegiornali. “Mi sono reso conto che l’ho amata disperatamente!”, aveva spiegato. “Marina si è fatta conoscere per quello che era, ha fatto saltare tutti i diaframmi e tutti le hanno voluto bene”. Il rapporto fra i due era stato a dir poco burrascoso: “A Parigi subii una scenata memorabile! Andai a trovare un’amica e quando tornai in albergo vidi una macchina della polizia. Guardai meglio e riconobbi in terra il mio pigiama e altri indumenti. Oltre a parte del mobilio della nostra stanza. Marina aveva gettato tutto dalla finestra!”.

Carlo e Marina Ripa di Meana si erano sposati nel 1982 e sono rimasti insieme per trentacinque anni, fino alla morte di lei. Restano celebri le sue battaglie civili, come la Biennale del Dissenso nel 1977 (dove diede voce a tutti quegli artisti che l’Unione Sovietica voleva mettere a tacere) e le lotte verdi contro la discarica a Villa Adriana, il megaparcheggio scavato nel Pincio e il Palais Lumière a Venezia.