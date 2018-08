1 CONDIVISI Condividi Tweet

È data quasi per certa la presenza di Carlotta Mantovan a Miss Italia 2018. A rivelarlo è stata la stessa patron Patrizia Mirigliani. “Fabrizio Frizzi manca tantissimo a tutti, entrava nelle case con leggerezza e garbo” ha raccontato la figlia di Enzo in una intervista a Diva e Donna. “Durante la finale omaggeremo Fabrizio con un ricordo nel momento centrale del programma. Ho contattato Carlotta Mantovan, mi piacerebbe averla con noi”. L’obiettivo è quello di celebrare il conduttore con un premio speciale istituito per l’occasione.

Carlotta Mantovan a Miss Italia 2018

“Ci sarà una fascia dedicata a Fabrizio, saranno le stesse ragazze in gara ad assegnarla e vorrei che la consegnasse Carlotta” ha rivelato Mirigliani. Il presentatore romano, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso, è stato padrone di casa del concorso di bellezza per ben diciassette edizioni. Al timone della kermesse dal 1988 al 2002 e poi nel 2011 e 2012, Frizzi era legato all’evento non solo professionalmente. Fu proprio durante le finali del 2001 che aveva conosciuto a Salsomaggiore quella che nel 2014 sarebbe divenuta sua moglie, Carlotta Mantovan. All’epoca lei, diventata poi giornalista di Sky Tg24, aveva 17 anni e Fabrizio era già uno dei presentatori più noti della televisione italiana.

Miss Italia 2018, La7 trasmette la finale il 17 settembre

Fabrizio era “un ragazzo magnifico che faceva parte della nostra famiglia” aveva già dichiarato Mirigliani a Tv Sorrisi e Canzoni. “Abbiamo vissuto con lui tantissimi anni, fatti di lavoro e di amicizia, al fianco delle nostre miss. Avevo pensato di dare a Fabrizio la prossima edizione, quando Miss Italia festeggerà 80 anni. Lo ricorderemo assieme alle 30 ragazze finaliste”. La finale televisiva di Miss Italia andrà in onda lunedì 17 settembre su La7. Presentatori di questa edizione saranno Francesco Facchinetti, alla sua terza prova, e l’esordiente Diletta Leotta. L’omaggio ad uno dei suoi volti simbolo sarà sicuramente uno dei momenti più emozionanti.