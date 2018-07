388 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlotta Mantovan a Portobello con Clerici? È questa l’indiscrezione fatta trapelare da TvBlog. Secondo il sito web, la vedova di Fabrizio Frizzi sarebbe stata contattata da Antonella, molto legata al conduttore scomparso lo scorso 26 marzo, per entrare nel cast del revival dello storico programma di Enzo Tortora. Portobello debutterà su Rai 1 a partire dal 27 ottobre e Clerici avrebbe proposto a Mantovan di occupare il ruolo che fu di Renèe Longarini.

Carlotta Mantovan a Portobello con Clerici?

Renèe Longarini, famosa modella e attrice (recitò ne La dolce vita di Fellini e L’immorale di Pietro Germi) scomparsa nel 2010 all’età di 78 anni, era l’assistente in studio di Tortora e la coordinatrice delle telefoniste del programma. Durante la conduzione della trasmissione, al quale prese parte ininterrottamente dal 1977 al 1983, si guadagnò l’appellativo di Sua Soavità per l’eleganza e la sobrietà mostrata sullo schermo. Le stesse che Carlotta Mantovan, ex modella e giornalista di Sky Tg 24, ha sempre esibito in tutte le sue apparizioni pubbliche, ultima in ordine di tempo quella al Premio Biagio Agnes il 28 giugno scorso.

Portobello, Clerici chiama Carlotta Mantovan in Rai?

La sua possibile partecipazione a Portobello arriva dopo i rumors, diffusi sempre da TvBlog ma smentiti da VanityFair.it, relativi ad un coinvolgimento nel programma Tutta salute, condotto da Michele Mirabella e in onda su Rai 3 a partire da settembre. In questo caso, la giornalista curerebbe all’interno della trasmissione una rubrica ad hoc sulle fake news che riguardano il mondo della medicina. La prima a ipotizzare l’arrivo di Mantovan in Rai era stata Milly Carlucci. “Visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai”, aveva dichiarato la conduttrice al Corriere della Sera a poche ore dall’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi.