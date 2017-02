723 CONDIVISI Condividi Tweet

Carolyn Smith sarà a Ballando con le stelle 2017. La coreografa e ballerina, giudice del talent a passo di danza di Rai 1, ha confermato la sua presenza nella nuova edizione del programma. Lo ha fatto senza dimenticare la malattia che l’ha accompagnata nell’ultimo anno: un cancro al seno che l’ha costretta ad un lungo ciclo di chemio e radioterapia.

“Il tumore al seno non ce l’ho più ma non posso dire ‘sono guarita’: il pericolo di una recidiva c’è sempre, ogni tre mesi devo fare un controllo”, ha confessato Carolyn in un’intervista a Vanity Fair. Nonostante la dodicesima edizione di Ballando sia partita col piede sbagliato, la Smith è pronta a tornare su Rai 1 nel ruolo di presidente di giuria, dolce e inflessibile come al solito.

La battaglia vinta contro l’intruso, come chiama lei il cancro, è stata la chiusura di una fase molto difficile. “Alle donne malate dico di non piangersi addosso. E, soprattutto, di non avere vergogna della loro situazione: questa malattia è ancora un tabù, ma bisogna rompere il silenzio”, ha ricordato. Con l’aiuto dei medici e dei tanti fan che le hanno manifestato affetto sui social e per strada, ha ripreso finalmente il controllo del suo corpo e della sua vita.