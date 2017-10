400 CONDIVISI Condividi Tweet

Scoppia il caso Claudio Lippi a Domenica In. La nuova edizione dello storico programma di Rai 1, condotto dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi, non convince critica e pubblico. Dalle critiche aspre di Fabrizio Della Noce ed Ezio Greggio, si è passati agli ascolti più che deludenti del lunedì.

La seconda puntata della trasmissione, andata in onda il 22 ottobre, è stata l’ennesimo grande flop. Lo show dell’ammiraglia Rai ha segnato appena l’11.1% di share con 1.846.000 spettatori contro i numeri da capogiro di Domenica Live (picco massimo 3.065.000 spettatori con share del 18.4%).

La curva degli ascolto del talk di Barbara D’Urso è rimasta sempre al comando fra il 15 ed il 20% di share per tutto il pomeriggio. La linea di Domenica In invece è rimasta piatta poco sopra il 10%. Persino il passaggio a Bebe Vio e La vita è una figata non ha sortito migliore effetto. Ci è voluta L’eredità per riassestare la curva al 24% di share e vincere almeno la sfida del preserale.

Senza alcun correttivo di rilievo, Domenica In ha incassato un’autentica debacle. A farne le spese è stato proprio Lippi. Il suo gioco “Tre per Tre”, che avrebbe dovuto rilanciare il conduttore nella sua specialità, è scomparso dalla scaletta. Nella puntata del 22 ottobre, era prevista infatti una versione del quiz con la partecipazione di persone comuni dopo quella del debutto dedicata ai vip. Ma niente di tutto ciò è andato in onda.

Il caso Claudio Lippi a Domenica In

Secondo TvBlog, Lippi potrebbe essere stato il primo a perdere il posto nel programma. Nonostante l’aspetto ludico e l’alchimia potenziale tra lui e Cristina Parodi potessero sembrare punti forti di questa nuova formula. In realtà, già nel corso della prima puntata il presentatore era stato redarguito dalle due conduttrici per aver fatto il gesto dell’ombrello durante un siparietto comico.