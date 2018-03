33 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre Carlo Cracco e la sua margherita rivisitata fanno infuriare i pizziaoli tradizionalisti di tutto il paese, la squadra di Celebrity Masterchef 2018 si prepara alla prima puntata, in onda giovedì 15 marzo alle 21.20 su Sky HD. Il cast di questa seconda edizione è davvero variegato e per tutti i gusti!

Il cast di Celebrity Masterchef 2018 si prepara alla sfida tra i fornelli

Dopo l’addio di Cracco, sarà il celebre trio formato da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo a giudicare i vip e le celebrità ai fornelli. Sappiamo che Anna Tatangelo ha detto no al GF Vip per essere tra i concorrenti del cooking show: come si comporterà la cantante sotto i riflettori ora che la sua vita sentimentale è così esposta alla stampa? La sua la rottura con Gigi D’Alessio, infatti, è stata ormai confermata.

Oltre lei vedremo la splendida attrice Serena Autieri, gli sportivi Andrea Lo Cicero, Margherita Granbassi e Lorenzo Amoruso, la scrittrice Barbara Alberti, la showgirl Laura Barriales, l’uomo dello spazio Umberto Guidoni, l’arbitro Daniele Tombolini, la mitica Orietta Berti, il presentatore Sky Valerio Spinella e l’amatissimo attore di Un Posto Al Sole, Davide Devenuto – marito di Serena Rossi.

Cantanti, sportivi e attori: parla Davide Devenuti, marito di Serena Rossi e padre del piccolo Diego

Prove con ingredienti a sorpresa, test di creatività, gare di resistenza: gli aspiranti cuochi di Masterchef 2018 dovranno mettersi in gioco e concorrere per il titolo finale, quello che riuscirà a soddisfare tutti i criteri degli spietati giudici.

Al vincitore spetteranno 100mila euro, che però, nella versione ‘vip’ dello show, non andranno al diretto concorrente ma verranno devoluti in beneficenza. Intervistato da Vanity Fair, l’attore di UPAS ha commentato la sua partecipazione così: «Innanzitutto perché MasterChef è un programma che io e Serena guardiamo spesso e poi perché mi ci trovo abbastanza nel linguaggio che porta avanti Sky, moderno, contemporaneo, libero. Per la prima volta non ci sarà il filtro di un personaggio dietro al quale potermi nascondere, ma sono contento: mi sono sentito pronto per rischiare».