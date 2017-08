90 CONDIVISI Condividi Tweet

E mentre tutti ancora commentano la novità che affiancherà Ilary Blasi alla conduzione del celebre reality (parliamo dell’annuncio della partecipazione straordinaria de Gialappa’s band ) arriva una notizia che sembrerebbe definitiva: è stato annunciato il cast completo del Grande Fratello Vip 2017.

Spuntano i nomi definitivi del cast completo del Grande Fratello Vip 2017

La nuova edizione partirà lunedì 11 settembre ma i ‘leak’ ormai sono ingestibili: l’opinionista del reality – nonché direttore di Chi – ha deciso infatti di anticipare ai più curiosi i nomi di celebrità che verranno rinchiuse nella casa più spiata d’Italia.

Molti, come scoprirete, sono conferme assolute di alcune voci e sospetti che circolavano già da un po’. Altri, invece, sono autentiche sorprese, nomi che il pubblico non avrebbe mai collegato allo show condotto dalla Blasi.

Innanzitutto, pare che il cast completo del Grande Fratello Vip non sarà più di 14 persone ma di 16: per questo motivo pare, infatti, che i provini siano ancora in corso. Ecco quindi i nomi definitivi (sempre secondo il settimanale Chi): Giulia De Lellis, Aida Yespica, Simona Izzo, Marco Pradolin, Jeremias e Cecilia Rodriguez, Veronica Angeloni, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Serena Grandi, Stefano Sala, Elettra Lamborghini, Gianluca Impastato (il comico ‘Chicco d’Oliva visto, tra le varie apparizioni, a Colorado Cafè) e il presentatore Daniele Bossari.

Ivan Cattaneo e Malgioglio sono stati convocati ma qualcosa non è andato a buon fine

Allora si aggiunge la partecipazione (ancora incerta) di Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi in una relazione con il suo ex corteggiatore Pietro Tartaglione. Come molti sanno, invece, era stato contattato anche Ivan Cattaneo, ma ha deciso di rifiutare l’offerta: “Erano disposti a pagarmi a peso d’oro, ma la mia privacy, la mia arte e il mio equilibrio mentale non avevano prezzo” ha spiegato lo stesso musicista su Facebook.

In forse, invece, Malgioglio, uno dei primi ad essere annunciati.