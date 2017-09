217 CONDIVISI Condividi Tweet

Ilary Blasi e il suo team di lavoro hanno annunciato il cast del Grande Fratello Vip 2017. Dopo gli abbandoni clamorosi di Ivan Cattaneo e Elettra Lamborghini dalla seconda edizione del reality show di Canale5, la conduttrice e Alfonso Signorini hanno ufficializzato la lista definitiva dei vip che varcheranno la porta rossa. Il programma vedrà sfidarsi 15 concorrenti (in realtà 14 perché è presente una coppia che gareggia come singolo). Ecco il cast ufficiale.

Veronica Angeloni: pallavolista, classe 1986. Nel 2014 è stata ospite sul palco del Festival di Sanremo e da allora è diventata fenomeno social, oltre che schiacciatrice del Gresik Petrokimia nel campionato indonesiano.

Daniele Bossari: conduttore, ex volto simbolo di MTV e Italia1. Alla seconda esperienza nei reality: nel 2004 ha partecipato come inviato alla prima edizione di La Fattoria.

Giulia De Lellis: ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante. Famosa sui social soprattutto grazie alle sue foto piccanti.

Carmen Di Pietro: showgirl e attrice, lanciata alla fine degli anni ’80 dai maestri Tinto Brass e Joe D’Amato. Ha vissuto un periodo di celebrità per il matrimonio con Sandro Paternostro e l’esplosione di una protesi al seno durante un viaggio aereo.

Lorenzo Flaherty: attore, ex protagonista di Ris e Distretto di Polizia. Si è già esibito in un talent televisivo: nel 2013 è stato in pista a Ballando con le Stelle.

Serena Grandi: attrice, mito sexy degli anni ’80. Rilanciata recentemente da Pupi Avati (Il papà di Giovanna, Una sconfinata giovinezza) e Paolo Sorrentino (La grande bellezza).

Simona Izzo: attrice e regista, sposata dal 1995 con Ricky Tognazzi. Senza sconcerto, ha rivelato il vero motivo per cui partecipa al Gf Vip.

Gianluca Impastato: comico, famoso grazie a Colorado per gli sketch con I Turbolenti. Da attore è stato nel cast di Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me e Bar Sport.

Cristiano Malgioglio: non ha bisogno di presentazioni. Avrebbe accettato di entrare nel reality per via di un’improbabile querelle con Mariah Carey.

Ignazio Moser: ciclista, figlio d’arte del grande Francesco. È famoso in Belgio per la relazione con la cantante e modella Tanja Dexters, già miss Belgio e concorrente a Miss Universo.

Luca Onestini: ex tronista di Uomini e Donne e single di Temptation Island. Un pedigree di tutto rispetto.

Marco Predolin: glorioso conduttore di Il gioco delle coppie. Scomparso dal piccolo schermo nel corso degli anni (una leggenda metropolitana lo voleva prima malato di Aids e poi morto), è riapparso qualche tempo fa nel reality La talpa.

Cecilia e Jeremias Rodriguez: sorella e fratello di Belen. Perché siano famosi, resta un mistero.

Aida Yespica: showgirl venezuelana, un passato da soubrette del Bagaglino e da ex dei calciatori Vieri e Ferrari. È un’esperta di reality: ha partecipato alla seconda e alla nona edizione dell’Isola dei famosi.

Grande Fratello Vip 2017 andrà in onda in prima serata a partire da lunedì 11 settembre.