La seconda stagione sta già dominando gli ascolti Tv nei nuovi palinsesti, grazie anche e soprattutto alla bravura e allo sviluppo del personaggio interpretato da Vanessa Incontrada nella fiction. Ma chi altro compone l’amatissimo cast di Non dirlo al mio capo 2? Ecco tutti i nomi con cui vi troverete a familiarizzare se siete fan della serie Rai.

Il cast di Non Dirlo al Mio Capo 2: una combinazione vincente e una squadra ben assortita

Partiamo dai celebri protagonisti, che interpretano Lisa Marcelli e Enrico Vinci, per poi proseguire con Perla Cercilli (la divertente Chiara Francini), Rocco Tancredi, interpretato da Antonio Gerardi, Massimo Altieri (Gianmarco Saurino), Aurora Luchetti (Beatrice Vendramin), Mia Marcelli recitato da Ludovica Coscione, Romeo Ruggeri, che è Saul Nanni

Cassandra Reggiani i cui panni sono vestiti da Aurora Ruffino. Infine, Diego Venturi interpreto è Iago Garcia.

Se per caso siete capitati su questa scheda del cast di Non Dirlo Al Mio Capo ma non siete ancora stati iniziati alla deliziosa fiction Rai, eccovi un breve riassunto della trama: Lisa(Vanessa Incontrada), una giovane mamma vedova con due figli, è alla ricerca disperata di un buon lavoro. La sua occasione arriva quando le si presenta un prestigioso studio di un avvocato. Per paura di non risultare ‘appetibile’ Lisa omette il ‘piccolo’ dettaglio dei due figli.

La trama della fiction in breve

Le sue disavventure, quindi, sono basate sulla fitta rete di bugie che è costretta a perpetrare. Il tutto condito, chiaramente, da alcuni imprevisti: la relazione con Enrico (Guanciale), la promozione a socia dello studio e… molto, molto altro che potete senz’altro trovare nelle anticipazioni e news di questa settimana. Grande carica quella che arriva dall’interpretazione di Vanessa Incontrada, di cui potete leggero una bella inervista realizzata dalla nostra redazione in occasione del lancio di un’altra fiction che l’ha vista coe protagonista: il Capitano Maria.