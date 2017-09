150 CONDIVISI Condividi Tweet

Carlo Conti e il suo team di lavoro hanno annunciato il cast di Tale e Quale Show 2017. Dopo i primi rumors sui concorrenti della settima edizione dello show di Rai 1, il conduttore ha ufficializzato i nomi dei vip che si sfideranno nell’imitazione di cantanti del passato e del presente.

Tratto da un format spagnolo, il programma è cresciuto nel corso delle edizioni e nel 2016 ha raccolto un successo strepitoso. Merito di trucco, costumi e coach che preparano i concorrenti a immedesimarsi nel personaggio. La gara inizierà venerdì 22 settembre e andrà avanti per undici prime serate. I contendenti in gara saranno dodici.

Ecco il cast ufficiale:

Valeria Altobelli: già Miss Mondo e uno dei volti più amati di Forum, è stata la corista di Anna Tatangelo e della sua voce si dice un gran bene.

Edy Angelillo: attrice raffinata e intensa, ha interpretato Maria in Madonna che silenzio c’è stasera di Francesco Nuti e “la Soraya Canegatti” che seduce Verdone in In viaggio con papà. È conosciuta al pubblico televisivo per la conduzione di Sanremo 1984 con Pippo Baudo e il personaggio di Irene in Un medico in famiglia. Possibile sorpresa dell’edizione.

Federico Angelucci: il vincitore di Amici 6. Ripescato dagli autori tra feste di piazza e centri commerciali. Potrebbe essere l’occasione del riscatto.

Filippo Bisciglia: da concorrente del Grande Fratello 6 a presentatore di Temptation Island. Fascino e simpatia potranno bastare?

Marco Carta: vincitore dell’edizione 2008 di Amici e di Sanremo 2009 con il brano La forza mia. Dopo L’Isola dei Famosi, si rimette ancora una volta in gioco.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette: da vent’anni la più celebre drag queen italiana. Favorito d’obbligo: potrà finalmente rispolverare i classici del cabaret, quando si esibiva con un gruppo di travestite alle Feste dell’Unità. Cover di Mina incluse.

Claudio Lippi: non ha bisogno di presentazioni. Reggerà la botta della competizione a 72 anni?

Alessia Macari: prorompente vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue performance canore al momento karaoke di 105 Take Away sono “esplosive”. Un esempio? Questa cover di Someone Like You di Adele.

Benedetta Mazza: ex Miss Parma, volto di Rai Gulp e concorrente di Pechino Express. Le sue forme e il suo sorriso aiuteranno molto sul palco della trasmissione.

Piero Mazzocchetti: “scoperto” in Italia a Sanremo 2007, il tenore pop pescarese (emigrato a Monaco di Baviera) spopola in Germania. Con la sua voce straordinaria, è già in pole position per la vittoria finale.

Annalisa Minetti: la cantante che sorprese Sanremo 1998 con Senza te o con te. Da anni ha abbracciato la carriera paralimpica, ma non ha mai appeso il microfono al chiodo.

Donatella Rettore: la Kamikaze del rock’n’roll torna in tv. Sempre fuori dalle righe, ironica e trasgressiva, sarà la scheggia impazzita del programma.

Resta da comporre l’ultimo tassello della giuria: come anticipato, sono stati confermati Loretta Goggi (“È la regina assoluta del programma”, ha detto Carlo Conti) ed Enrico Montesano. Chi con loro? Claudio Amendola o Christian De Sica?