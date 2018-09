0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cast di Tale e Quale Show 2018 è stato annunciato. Carlo Conti, ancora una volta conduttore del programma di Rai 1, ha pubblicato sul suo account Instagram i nomi di coloro che vi parteciperanno. Non solo: rilasciati anche i nomi di giuria e data di quando lo show andrà in onda.

Nel cast di Tale e Quale Show 2018 Vladimir Luxuria e Antonella Elia

Parata di stelle che sfilerà e si esibirà sul palco di Tale e Quale Show a partire dal 14 settembre. Nello schieramento femminile troviamo i nomi di Vladimir Luxuria, Antonella Elia, Matilde Brandi, Guendalina Tavassi, Roberta Bonanno e Alessandra Drusian. Quest’ultima componente del famoso duo Jalisse. Tra gli uomini, invece, Massimo Di Cataldo, Raimondo Todaro, Giovanni Vernia, Mario Ermito, Andrea Agresti e Antonio Mezzancella.

Intanto è stata scelta anche la giuria. Immancabile la bella e briosa Loretta Goggi, quest’anno affiancata da Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Questi ultimi sapranno intrattenere il pubblico con la loro ironia e comicità che li contraddistingue. Questa la dichiarazione di Panariello: “Era da tempo che Carlo mi chiedeva di farlo ma per motivi di lavoro non ero mai riuscito a incastrare tutto“. Dal canto suo, Salemme è ben contento di stare accanto al collega toscano: “All’inizio ero un po’ spaventato dalla proposta di Carlo, perché non ho tanta esperienza di televisione. Poi quando ho saputo che c’era Giorgio ho detto: ‘Allora lo faccio di corsa!’. Lui in tv è più esperto e più bravo di me e questo mi tranquillizza. Fra l’altro Giorgio è un bravissimo imitatore e quindi ‘ci azzecca’ in pieno con questo programma“.

Francesco Monte grande assente di Tale e Quale Show 2018

Proprio in questi giorni è stato annunciato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 3, programma cui parteciperà Francesco Monte. L’ex tronista, in un primo momento, ha sostenuto i provini per lo show di Rai 1 passandoli con ottimi risultati. Solo dopo ha deciso di non accettare la proposta della tv di Stato per passare al reality di Canale 5.