Cast di Temptation Island Vip: le probabili coppie che andranno al reality

1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il format prodotto da Maria De Filippi si farà e spuntano i primi probabili nomi del cast di Temptation Island Vip. A condurre pare proprio sarà la spumeggiante Simona Ventura, con la quale Queen Mary ha già lavorato in passato con Selfie e ora con Amici. Le quattro puntate saranno registrate a Luglio in Sardegna e andranno in onda a Settembre, mentre la versione ‘classica’ condotta da Filippo Bisciglia continuerà come suo solito.

Cast di Temptation Island Vip: tra i concorrenti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Inizia come una vacanza paradisiaca, fatta di buone intenzioni e promesse strappate, ma spesso finisce peggio di un incubo. Quest’anno Temptation Island Vip vedrà cimentarsi nelle prove di fedeltà coppie nuove e già collaudate dello showbiz e viene da chiedersi chi resisterà di più. Il primo quesito da risolvere, comunque, è: chi parteciperà al programma?

Tra i primi nomi trapelati su Nuovo Tv ci sarebbero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorellina di Belen Rodriguez riuscirà a tenere a bada la gelosia nei confronti del suo nuovo amore conquistato nella casa del GF Vip 2017? Intanto loro smentiscono la notizia, ma chi sa che non ci ripensino. Anche Franesco Monte e Paola Di Benedetto sono stati menzionati, ma forse non parteciperanno perché già in crisi e potrebbero non durare fino alle registrazioni. Tra gli altri vi sono Luca Onestini e Ivana Mrazova, Jessica Vella e Kevin Ishebabi, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

Tentatori e tentatrici di Temptation Island Vip

Non solo le coppie, ma anche i tentatori e le tentatrici faranno parte del mondo dello spettacolo. Tra questi troviamo Francesca Cipriani, Paola Caruso, Jeremias Rodriguez, Marco Ferri e Manuel Vallicella. Anche Giulia De Lellis farà parte di questa schiera, data la recente rottura con l’ex fidanzato Andrea Damante.