Il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 3 è stato annunciato e questo significa solo una cosa: la casa più famosa di Cinecittà riapre i battenti. Alla conduzione, sempre lei, la splendida Ilary Blasi accompagnata dall’amico e collega Alfonso Signorini.

Cast ufficiale del Grande Fratello Vip 3: dopo Cecilia Rodriguez, arriva Francesco Monte

Bisogna dirlo: quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip 3 sono molto meno sconosciuti di quelli delle precedenti edizioni. Tra questi ritroviamo: Enrico Silvestrin, il comico Maurizio Battista, Giulia Salemi, Lisa Fusco, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy (presentatrice del Meteo.it), Fabio Basile, Ivan Cattaneo, Stefano Sala (ex di Dayane Mello), Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Francesco Monte, Jane Alexander e Walter Nudo.

Una bella parata di stelle per quella che sarà la terza edizione del GF Vip. Qualcuno, suo malgrado, ci è già stato nella casa, anche se per poco tempo. In particolare parliamo di Francesco Monte che fu lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser. Le Donatella, invece, parteciperanno come un solo concorrente, proprio come avviene ogni volta che una coppia di fratelli varca l’uscio della casa.

I grandi esclusi dal GF Vip 3

Qualcuno ci sarà rimasto male, in particolar modo parliamo di coloro che sono stati esclusi dal programma. Tra questi l’ex tronista Sara Affi Fella, Miriana Trevisan, Barbara De Rossi e Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha da poco concluso la sua relazione con Silvia Provvedi e chi sa cosa sarebbe successo a vederli insieme nella casa di Cinecittà. Ora l’ex paparazzo è molto concentrato sulla sua nuova vita accanto al figlio Carlos Maria, ormai sedicenne, che ha da poco debuttato su Instagram. Ad ogni modo, tutto è pronto per l’inizio dello show che è previsto per il 24 settembre 2018, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Ultimi ritocchi all’arredamento e si parte!