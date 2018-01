42 CONDIVISI Condividi Tweet

Manca poco, la tredicesima edizione del reality debutterà lunedì 22 gennaio su Canale 5, e dopo aver confermato la conduttrice Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino come inviato, ecco che arrivano i nomi del cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2018.

Il cast ufficiale dell’Isola Dei Famosi 2018

A svelare la lista è stato il settimanale “Spy”. Già alcuni blog scandalistici, dopo aver letto i nomi, l’hanno definita ‘l’edizione più trash di sempre’. Da anticipare che, in aggiunta ai seguenti volti, verrà aggiunto anche il vincitore/vincitrice del contest “Saranno isolani”.

Cominciamo, dunque, con il lato femminile del cast ufficiale dell’Isola Dei Famosi 2018: confermata la showgirl Cecilia Capriotti, l’esuberante Francesca Cipriani, la cantante Bianca Atzei, le attrici del piccolo schermo e grande schermo Nadia Rinaldi (guarda le foto 73 chili dopo la sua incredibile trasformazione)e Eva Henger e l’ex velina Alessia Mancini. Completano la squadra e la web star Chiara Nasti, l’ex tronista Rosa Perrotta e la “Madre Natura” Paola Di Benedetto.

La lista maschile dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola Dei Famosi, in partenza il 22 gennaio 2018

Per quanto riguarda i maschetti, invece, troviamo l’ex di Cecilia Rodriguez e volto di U&D Francesco Monte, il celebre personaggio TV e illusionista Giucas Casella, l’ex gieffino (famoso per la sua passione per le sigarette, oggi DJ) Filippo Nardi, Nino Formicola (direttamente da Zuzzurro e Gaspare), il vincitore del Grande Fratello 5 Jonathan Kashanian, il medium Craig Warwick e, infine, il modello e figlio dell’ex calciatore dell’Inter, Marco Ferri e il nuotatore Amaurys Perez. Nessuna conferma, purtroppo, per il duo Raffaello Tonon e Luca Onestini.

Confermato, inoltre, il mitico Daniele Bossari, presto sposo di Filippa Lagereback, nel ruolo di opinionista insieme a Mara Venier