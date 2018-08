5 CONDIVISI Condividi Tweet

Finalmente il cast ufficiale di Temptation Island Vip prende forma. Il settimanale Chi, infatti, ha svelato i nomi dei concorrenti che parteciperanno al love game di Canale 5 condotto dalla scoppiettante Simona Ventura. Proprio quest’ultima vedrà tra le coppie in gara una persona di sua conoscenza…

Cast ufficiale di Temptation Island Vip: tra i concorrenti anche l’ex marito di Simona Ventura

Ebbene sì, nel cast di Temptation Island Vip ci sarà anche l’ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini. Il calciatore parteciperà insieme alla compagna Nicoletta Larini. Sembra una situazione alquanto imbarazzante, ma Simona e Stefano hanno messo da parte già da un po’ i rancori del passato per voltare pagina e andare avanti. Oggi sono molto uniti grazie ai figli, in particolare nell’ultimo periodo dopo l’aggressione al primogenito Niccolò.

Tra le altre coppie in gara ci sono: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Sossio Aruta e Ursula Bernardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Queste ultime due coppie sono conosciute al grande pubblico per la loro partecipazione Uomini e Donne. Viene da domandarsi, a questo punto, perché Ida e Riccardo siano stati relegati alla versione ‘non Vip’, visto che anche loro sono usciti dal programma di Maria De Filippi. Forse si aggiungerà anche la coppia formata da Alex Belli e Mila Suarez, ma non è confermato nulla.

Il figlio di Vasco Rossi partecipa come tentatore

Non solo le coppie, anche i tentatori verranno dal mondo dello spettacolo. Il primo nome che spunta fuori è quello di Davide Rossi, figlio del famoso rocker Vasco. Il ragazzo ha già partecipato a qualche fiction in qualità di attore, ma non è mai riuscito a sfondare avviando la sua carriera. Che questa partecipazione a Temptation Island Vip sia la volta buona per il figlio del Blasco?