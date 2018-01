1 CONDIVISI Condividi Tweet

Castellitto è Rocco Chinnici nel film tv È così lieve il tuo bacio sulla fronte, in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Rai 1. Un tv movie che ricostruisce quanto accaduto quel tragico 29 luglio 1983, quando un’autobomba uccise il giudice che per primo aveva combattuto la mafia, il papà del pool guidato da Falcone e Borsellino.

Diretto da Michele Soavi, il film sposa un punto di vista privilegiato, quello della figlia Caterina, interpretata da Cristiana Dell’Anna (Patrizia in Gomorra 2 e 3). Anche lei diventata magistrato, a sua volta sotto scorta, pure lei in prima linea arrivando a ricoprire una carica di stato importante (deputato presso il Parlamento europeo e componente della commissione per le Libertà civili, Giustizia e Affari Interni).

“In questo film, tutti hanno messo l’anima”, ha spiegato Caterina presentando alla stampa il film. Perché Chinnici era prima di tutto un padre e un marito esemplare. Un uomo semplice, che amava i giovani, faceva il rappresentante al liceo dei figli, curava le piante sul balcone di casa e amava cucinare. “Anch’io ho fatto le mie scelte, seguendo quello che era stato il modello di mio padre. La sua morte è stata devastante da una parte, ma determinante dall’altra”.

“Se è vero che il dolore per una scomparsa del genere ti accompagnerà per tutta la vita, con il tempo questo dolore è diventato per me una grande forza”, ha aggiunto. “La forza di voler continuare il suo impegno e di volere che Rocco Chinnici possa essere ricordato”.

Castellitto è Rocco Chinnici nel tv movie di Rai 1

“Il suo era un impegno di cittadino che credeva in quei valori e si adoperava per la propria terra. Per questo non gli sarebbe piaciuto esser chiamato ‘eroe’. Per lui era normalità”, ha rivelato Caterina. È così lieve il tuo bacio sulla fronte (il suo libro è edito da Mondadori) vuole essere anche il racconto di un rapporto esclusivo tra un padre e una figlia che insieme conducono una doppia battaglia quotidiana. Quella professionale in nome della legalità e quella privata in difesa della famiglia.

Dopo gli episodi di Liberi Sognatori dedicati a Libero Grassi e Mario Francese, la fiction d’impegno civile aggiunge un altro prezioso tassello a questa stagione televisiva.