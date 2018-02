494 CONDIVISI Condividi Tweet

Catarella di Montalbano è uno dei personaggi più amati della serie tv di Rai 1. Da quando il Commissario creato dalla penna di Andrea Camilleri ha debuttato diciotto anni fa, ad ogni ritorno è sempre un record. Lo ha dimostrato il primo nuovo episodio del 2018, La giostra degli scambi.

Andata in onda lunedì 12 febbraio, la puntata ha segnato il 45,1% di share con 11 milioni 386 mila spettatori. Quasi quanto Sanremo. Nel cast, accanto a Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta, c’è sempre lui: Angelo Russo.

Già guest star di Ballando con le Stelle, l’attore ragusano, quando non gira, si divide tra cabaret, serate e teatro. Ma ha alle spalle una storia incredibile. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato del suo passato complicato, pieno di momenti in cui ha dovuto affrontare non poche difficoltà.

A 16 anni Russo è fuggito di casa e per un periodo ha diviso il suo appartamento con una famiglia rom. “Io da piccolino volevo fare l’attore, vedevo De Sica, Boldi, Alberto Sordi, era il mio sogno” ha confessato. “Dissi ai miei amici e a mio padre: ‘Un giorno farò l’attore’. E lui mi rispose di trovarmi un lavoro. Vivevo in una baracca con degli zingari, a Roma era difficile trovare case, scappai e mi trovai un amico, uno zingaro. Mangiavo là, era come una famiglia, se si arrangiavano la notte non lo so, ma io non facevo queste cose”.

La vera storia di Catarella di Montalbano

Al primo provino per il personaggio dell’imbranato agente di polizia, venne addirittura scartato. “Mi ero presentato al provino senza sapere nulla di Camilleri e dei suoi libri e il regista Alberto Sironi prima mi ha preso per pazzo. Poi mi ha proposto due parti: quella di Catarella e quella di un guardiano notturno. Ora, siccome il guardiano c’era solo in una puntata e Catarella in tutte, secondo voi io che parte ho chiesto di fare?”.

“Io tutti i giorni devo mangiare, mica un giorno solo. Perché dopo che avevo inventato il personaggio, a casa, provando con mia moglie, ho scoperto che la parte era già stata assegnata. E allora mi sono detto: ‘E che vado al provino a fare, ‘u pupu’? Non ci vado!’. Per fortuna mia figlia Leandra, che è la mia musa, mi ha convinto ad andare lo stesso”.