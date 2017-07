484 CONDIVISI Condividi Tweet

Catena Fiorello attacca la Rai senza mezzi termini. La scrittrice siciliana, sorella di Rosario e Beppe, era stata invitata ospite di una trasmissione di Viale Mazzini. Ma qualcuno ha posto un veto alla sua apparizione televisiva. Così l’autrice di Un padre è un padre e L’amore a due passi si è sfogata sulla sua pagina Facebook ufficiale.

“Oggi pomeriggio dovevo essere ospite di un programma in tv, era tutto confermato, poi all’improvviso QUALCUNO, chissà chi, ha posto un VETO”, ha scritto. “È accaduto sempre negli anni passati, ma io sono andata avanti a schiena dritta, come mi hanno insegnato i miei, non facendoci caso”.

“Lo so che portare un cognome noto suscita nei più frustrati un livore sordo, una rabbia inspiegabile, dettata forse da una antipatia a pelle”, ha proseguito. “In questi anni, appunto, di gente così misera ne ho incontrata tanta. Persone che solo a sentire – ‘Volete Catena come ospite col suo nuovo libro?’, storcevano il naso. Senza nemmeno conoscere la storia che raccontavo. Subito no e con determinazione”.

“Una presentatrice in particolare, me la ricordo benissimo, una biondina apparentemente dolce e amante della natura, disse ai suoi autori che io ero troppo protagonista, e che lei preferiva che non andassi più nel suo programma. E poi i tanti altri che, avendo sullo stomaco (per invidia, è chiaro!) i miei fratelli, hanno sempre fatto pagare a me le loro masturbazioni mentali. Miserie su miserie. Di quelle volpi intossicate anche solo dall’odore dell’uva”.

Catena Fiorello attacca la Rai: le sue parole

“Ripeto, di cose così potrei raccontarvene a iosa”, ha aggiunto. “In più, la mia colpa è stata sempre quella di non avere ‘padrini politici’, o amici del tale o della talaltra, che fanno la solita chiamata imponendo il mio nome. Voi a questo punto sarete tentati di non credere a ciò che scrivo, ma vi assicuro che in certi studi televisivi funziona così”.

Dopo le parole di Fiorello su Giletti, Catena ha voluto concludere il suo messaggio citando proprio quanto accaduto al conduttore di L’Arena. “Strana coincidenza: il veto sulla mia ospitata di oggi (l’ennesimo) è arrivato dopo che mio fratello Rosario si era espresso circa il caso Giletti. Strano davvero! Pensateci”.