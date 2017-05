669 CONDIVISI Condividi Tweet

Una sospensione a tempo determinato: Caterina Balivo chiude Detto Fatto in anticipo. Il programma pomeridiano di Rai 2 andrà in onda con l’ultima puntata speciale giovedì 4 maggio. Il motivo? I cambiamenti nel palinsesto della seconda rete Rai, che da venerdì 5 diventa il canale ufficiale della 100° edizione del Giro d’Italia. Motivo che ha condotto i vertici del canale alla messa in ghiaccio del programma. Ma non solo.

La decisione è stata presa perché quest’anno la diretta della più importante manifestazione ciclista italiana è stata affidata a Rai 2 anziché a Rai 3, come avvenuto negli anni precedenti. In concomitanza con i festeggiamenti per i 100 anni della corsa, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare su un canale maggiormente seguito e che faccia presa su una fascia più ampia di pubblico.

Caterina Balivo chiude Detto Fatto: quando ritorna?

Per la Balivo sarà un periodo di riposo forzato non troppo sgradito: la conduttrice infatti è incinta del suo secondo figlio e così facendo potrà vivere al meglio questi importanti mesi di gravidanza. I fan del programma però non devono temere: come annunciato sulla pagina Facebook ufficiale dello show, la trasmissione – sempre affidabile sul piano degli ascolti nella fascia del daytime pomeridiano – ritornerà dal 29 maggio.