Annunciato il suo ritorno a Detto Fatto, Caterina Balivo dopo il parto che ha dato alla luce la sua splendida Cora (leggi qui per sapere il motivo dietro la scelta del nome) si mostra al pubblico già in splendida forma!

La forma strabiliante di Caterina Balivo dopo il parto

Come il consiglio di Michelle Hunziker alle mamme riguardo la ‘ciccetta’ che si accumula durante la gravidanza, anche la presentatrice partenopea si era detta felice dei suoi kg in più. Adesso, però, è di nuovo ‘show-time’, e sul suo profilo Instagram cominciano a comparire foto che anticipano il suo ritorno sul piccolo schermo.

Un ritorno che, per inciso, non ha fatto felice proprio tutto il pubblico, dato che alcuni si sono particolarmente ‘affezionati’ alla conduzione di Serena Rossi a Detto Fatto. La notizia di questi giorni, tuttavia, ha rincuorato i fan dell’attrice napoletana:

la bella ‘Annna’ di Frozen condurrà, infatti, Celebration, spettacolo musicale Rai che vedremo in prima serata il 14 ottobre. Tempo, quindi, di richiamare Caterina Balivo dopo il parto e il primo periodo di maternità per riconsegnarle il testimone. È lei la regina di Detto Fatto, ed ecco come si appresa a ‘riappropriarsi del suo regno:

Le foto della Balivo in procinto di tornare sul piccolo schermo

Il primo scatto social con Cora è questo qui:

Dalla camicia di jeans si intravede appena un filo di ‘ciccetta’e qualche forba morbida, mentre sotto spuntano le belle gambe snelle della presentatrice. Anche cinta da questo sontuoso abito fa un’elegantissima figura:

In molti commentano entusiasti, lodando la semplicità della sua bellezza e l’ottima forma che sfoggia. Non manca, naturalmente, chi critica aspramente la scelta dell’outfit: “Ma proprio la tenda della nonna dovevi usare per sto vestito?”, scrivono su Instagram.

E voi che ne dite? Il 2 ottobre la rivedremo ufficialmente sui nostri schermi: sarà difficile per la neo-mamma staccarsi dalla bimba?