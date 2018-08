99 CONDIVISI Condividi Tweet

«Stamattina sorrido per dire grazie alla vita… – inizia così l’episodio che ha scatenato una gran paura per Caterina Balivo e la figlia – un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte». Questo post è stato pubblicato il 20 agosto, creando un grande scompiglio sul profilo Instagram della presentatrice.

Cosa le è successo di tanto spaventoso da non poterlo raccontare subito?

Paura per Caterina Balivo e la figlia: ecco il racconto dell’accaduto che l’ha spaventata

Tutti i suoi fan sui social hanno condiviso con lei la la nascita di Cora, la sua adorabile bimba che proprio pochi giorni fa ha compiuto un anno. Per questo motivo, quando la neomamma ha scritto queste preoccupanti parole, tutti si sono allertati.

Ecco perché poi, il giorno dopo, è venuto fuori il vero episodio che ha fatto tremare di paura Caterina Balivo e la figlia: «Ragazzi ! – ha scritto nei commenti al post – Allora, non è successo niente di grave per fortuna. Ma sarebbe potuto succedere perché con la mia amica e i bambini ci siamo persi poco prima della mezzanotte, su un promontorio con strada sterrata, stretta e a picco sul mare. Così per un’ora senza connessione al Gps e ai telefonini».

Buio, isolamento e incognita in un posto che non conoscevano: è questo che ha spaventato la presentatrice (che presto condurrà Vieni da me, nuovo programma ispirato al format di Ellen Degeneres). Ecco come si conclude il suo racconto:

“Niente disinformazione sul web”

«Dovevamo mascherare tutto per non spaventare i bambini con noi .. ma si sa i bambini capiscono sempre tutto. Ora spero di non vedere titoli sul web strani perché così si genera solo disinformazione e preoccupazione. E aggiungo si manca anche di rispetto a chi davvero ha subito cose gravi e inattese. E qui fermo il dito perché dal 14 agosto tutti noi italiani ci sentiamo tristi delusi e meno sicuri ».