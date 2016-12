Ha sorpreso gli spettatori Caterina Balivo e la gaffe su Giorgia durante l’ultima puntata di Detto Fatto. Proprio perché la spontaneità della conduttrice napoletana, tanto amata dal pubblico, stavolta le ha giocato un brutto scherzo. La presentatrice stava assistendo la giovane Giulia Vaiana nella preparazione di un dolce, quando ha pensato bene di rendere il momento più movimentato facendo un gioco con lei.

La Balivo leggeva la traduzione italiana di famosi brani natalizi internazionali e la Vaiana doveva indovinare il titolo della canzone. Tutto bene, fino a quando non si è arrivati al classico dei classici, Jingle Bells. “Questa è facile, allora ‘le campane suonano, suonano per tutta la strada, come è divertente andare su una slitta trainata da un cavallo’. È quella canzone inglese che fa?”, le ha domandato Caterina. Giulia non ha saputo rispondere, così è partita una cover particolare di Jingle Bells.

Caterina Balivo e la gaffe su Giorgia

“Però abbiamo preso la versione più brutta”, ha commentato la conduttrice dopo averla canticchiata per un po’. Le hanno fatto notare che era Giorgia a cantare, così ha subito aggiustato il tiro, arrampicandosi sugli specchi. “Ah è Giorgia? Bellissima, per carità, ma io la volevo un po’ più allegra, un po’ più caciarona come sono io. È bellissima… ragazzi, Giorgia è una delle mie cantanti preferite… È una gaffe? Allora abbasso la testa, chiudiamola qui però. Io amo Giorgia, figurati”. Dopo le sue dichiarazioni al veleno, peggio questa gaffe o quanto accaduto con l’ospite che pensava di essere da Jerry Scotti?